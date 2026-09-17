اليوم.. غلق باب تعديل الترشيح والتقديم للبرامج المتميزة بجامعة الأزهر

تغلق جامعة الأزهر، برئاسة الدكتور محمود صديق، اليوم الخميس الموافق 17 سبتمبر 2026، باب التنسيق الإلكتروني الخاص بتعديل الترشيح والتقدم للبرامج المتميزة، وذلك بعد إتاحة الخدمة أمام الطلاب إلكترونيًا منذ يوم الاثنين 14 سبتمبر 2026.

وكانت الجامعة قد أعلنت فتح بوابة التنسيق الإلكتروني أمام الطلاب الراغبين في إعادة تعديل ترشيحاتهم أو التقدم للالتحاق بالبرامج المتميزة والمستحدثة، وذلك وفقًا للقواعد والشروط التي جرى الإعلان عنها ضمن أعمال تنسيق جامعة الأزهر للعام الحالي.

وأوضح الدكتور سيد بكري، نائب رئيس جامعة الأزهر لشئون التعليم والطلاب، أن إتاحة تعديل الترشيح تأتي في إطار حرص الجامعة على مراعاة مصلحة الطلاب، وإتاحة الفرصة أمامهم للالتحاق بالكليات التي يرغبون في الدراسة بها، بما يتوافق مع الضوابط والشروط المعلنة للتنسيق هذا العام.

وقال إن بوابة التنسيق تتيح كذلك للطلاب فرصة التقدم إلى البرامج المتميزة والمستحدثة التي تقدمها جامعة الأزهر، والتي جرى طرحها بما يتناسب مع احتياجات سوق العمل ومتطلباته، بما يمنح الطلاب خيارات تعليمية متنوعة إلى جانب المسارات الدراسية التقليدية.

رابط تعديل الترشيح والتقدم للبرامج المتميزة

ودعت جامعة الأزهر الطلاب الراغبين في تعديل الترشيح أو التقدم إلى أحد البرامج المتميزة إلى الدخول على بوابة الجامعة الإلكترونية من خلال الرابط: https://www.azu.edu.eg، واستكمال الإجراءات المطلوبة خلال الفترة المحددة، والتي تنتهي اليوم، الخميس 17 سبتمبر 2026.

وأوضحت الجامعة أنه في حال مواجهة أي مشكلة أثناء التسجيل أو تنفيذ إجراءات تعديل الترشيح والتقديم، يمكن للطلاب تقديم شكوى عبر بوابة منظومة الشكاوى بجامعة الأزهر، بما يتيح التعامل مع المشكلات التي قد تواجههم والعمل على حلها في أسرع وقت.

ويمكن تقديم الشكاوى من خلال بوابة منظومة الشكاوى عبر الرابط: https://azu.edu.eg/AzShakwa/Account/Login.