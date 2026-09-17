قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
في واقعتين منفصلتين.. السجن المُشدّد 12 سنة لسائق توك توك تحرّش بطالبة جامعية وربة منزل بسوهاج
بعد اتهامه بالاستيلاء على 160 مليون جنيه.. ضبط مستريح تونا الجبل بالمنيا في الإسكندرية
شريف فتحي يبحث مع وزير السياحة القبرصي تعزيز التعاون ودفع الحركة السياحية إلى مصر
زوجة سامح حسين تطلب الدعاء له في أزمته الصحية
الجو نار انهارده .. تحذير من طقس اليوم والمنخفض «الهندي» يُلطّف الأجواء غدًا
بعد منع حزب «يابلوكو» من خوض الانتخابات البرلمانية.. انتخابات روسيا بلا معارضة حقيقية |تفاصيل
روسيا تقصف مصنع «زابوروجستال» للمعادن في مقاطعة زابوروجيه
غير تابع للمدرسة.. تفاصيل جديدة بشأن إصابة 17 طالبًا في إنقلاب أتوبيس بالشروق
جامعة بنها ضمن الـ 300 الأفضل عالميا في 5 تخصصات بتصنيف شنغهاي للموضوعات 2026
شوبير يعلق على فوز الزمالك أمام غزل المحلة
احذروا الساعات المقبلة.. أعراض ضربة الشمس والإجهاد الحراري
مصادر: حالات طلاب حادث اتوبيس مدرسة سان جون الدولية "مستقرة"
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

ديني

اليوم.. غلق باب تعديل الترشيح والتقديم للبرامج المتميزة بجامعة الأزهر

جامعة الأزهر تغلق باب تعديل الترشيح
جامعة الأزهر تغلق باب تعديل الترشيح
عبد الرحمن محمد

تغلق جامعة الأزهر، برئاسة الدكتور محمود صديق، اليوم الخميس الموافق 17 سبتمبر 2026، باب التنسيق الإلكتروني الخاص بتعديل الترشيح والتقدم للبرامج المتميزة، وذلك بعد إتاحة الخدمة أمام الطلاب إلكترونيًا منذ يوم الاثنين 14 سبتمبر 2026.

وكانت الجامعة قد أعلنت فتح بوابة التنسيق الإلكتروني أمام الطلاب الراغبين في إعادة تعديل ترشيحاتهم أو التقدم للالتحاق بالبرامج المتميزة والمستحدثة، وذلك وفقًا للقواعد والشروط التي جرى الإعلان عنها ضمن أعمال تنسيق جامعة الأزهر للعام الحالي.

وأوضح الدكتور سيد بكري، نائب رئيس جامعة الأزهر لشئون التعليم والطلاب، أن إتاحة تعديل الترشيح تأتي في إطار حرص الجامعة على مراعاة مصلحة الطلاب، وإتاحة الفرصة أمامهم للالتحاق بالكليات التي يرغبون في الدراسة بها، بما يتوافق مع الضوابط والشروط المعلنة للتنسيق هذا العام.

وقال إن بوابة التنسيق تتيح كذلك للطلاب فرصة التقدم إلى البرامج المتميزة والمستحدثة التي تقدمها جامعة الأزهر، والتي جرى طرحها بما يتناسب مع احتياجات سوق العمل ومتطلباته، بما يمنح الطلاب خيارات تعليمية متنوعة إلى جانب المسارات الدراسية التقليدية.

رابط تعديل الترشيح والتقدم للبرامج المتميزة

ودعت جامعة الأزهر الطلاب الراغبين في تعديل الترشيح أو التقدم إلى أحد البرامج المتميزة إلى الدخول على بوابة الجامعة الإلكترونية من خلال الرابط: https://www.azu.edu.eg، واستكمال الإجراءات المطلوبة خلال الفترة المحددة، والتي تنتهي اليوم، الخميس 17 سبتمبر 2026.

وأوضحت الجامعة أنه في حال مواجهة أي مشكلة أثناء التسجيل أو تنفيذ إجراءات تعديل الترشيح والتقديم، يمكن للطلاب تقديم شكوى عبر بوابة منظومة الشكاوى بجامعة الأزهر، بما يتيح التعامل مع المشكلات التي قد تواجههم والعمل على حلها في أسرع وقت.

ويمكن تقديم الشكاوى من خلال بوابة منظومة الشكاوى عبر الرابط: https://azu.edu.eg/AzShakwa/Account/Login.

جامعة الأزهر تنسيق جامعة الأزهر تعديل الترشيح البرامج المتميزة تنسيق الجامعات 2026 سيد بكري

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

اجازة 6 اكتوير2026

3 أيام مرتقبة.. موعد الإجازة الرسمية المقبلة في 2026

الذهب

أسعار الذهب الآن بعد قرار الفيدرالي الأمريكي.. كم وصل عيار 21 والجنيه؟

أرشيفية

الأتوبيس اتقلب بيهم.. إصابة 17 طالبا في حادث بالقاهرة الجديدة

الدولار

سعر الدولار اليوم بعد قرار الفيدرالي الأمريكي برفع الفائدة.. آخر تحديث بالبنوك

الطقس

تقلبات جوية وشائعات على السوشيال ميديا.. هل تتوقف الدراسة؟

احد الضحايا

بينهم أب وأبناؤه الأربعة.. صورة أحد ضحايا الصعق الكهربائي داخل مصنع مخللات بالأقصر

ياسر إبراهيم ومحمد هانى

رفض تغيير موقفه.. الأهلي يجمد مفاوضات التجديد مع هاني وياسر إبراهيم

الفيدرالي الأمريكي

المؤشر تجاوز 100 نقطة.. قفزة في الدولار بعد رفع الفيدرالي الأمريكي أسعار الفائدة

ترشيحاتنا

مديرية الشباب والرياضة

محمود فوزي يرصد مخالفات بمركز التنمية الشبابية بزينهم.. إغلاق المطعم والتحفظ على الأجهزة والمستلزمات

علي محمود وحسام حسن

الفرصة قدامك.. إعلامي يوجه رسالة إلى علي محمود بعد انضمامه لمنتخب مصر: خليك قد الرهان

منتخب مصر

اليوم .. انطلاق معسكر منتخب مصر استعدادا لمواجهة أنجولا وجنوب السودان

بالصور

احذروا الساعات المقبلة.. أعراض ضربة الشمس والإجهاد الحراري

اعراض ضربة الشمس
اعراض ضربة الشمس
اعراض ضربة الشمس

أزمة صحية مفاجئة تصيب سامح حسين.. خضع لجراحة ويتلقى الرعاية بالعناية المركزة

سامح حسين
سامح حسين
سامح حسين

موعد آذان المغرب.. مواقيت الصلاة اليوم الخميس 17 سبتمبر

مواقيت الصلاة اليوم
مواقيت الصلاة اليوم
مواقيت الصلاة اليوم

طريقة عمل التونة القطع في المنزل

طريقة عمل التونة القطع فى المنزل.
طريقة عمل التونة القطع فى المنزل.
طريقة عمل التونة القطع فى المنزل.

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: سجال في مجلس النواب اللبناني.. ماذا عن التزامات إسرائيل؟!

نورهان حشاد

نورهان حشاد تكتب: سليلة الشموخ لا تلويها الايام

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: أخاف أن أفقدك .. فأتصرف كأنني لا أحتاجك

نهال المغربل – نائب وزير التخطيط للمتابعة سابقاً

نهال المغربل تكتب: المرافق والخدمات العامة على المستوى المحلي: ماذا نتابع؟ ولماذا؟ وكيف؟

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: "قمة نيودلهي" إرادة الصعود المشترك

المزيد