وزير الخارجية يستقبل رموز المصريين من أصول أرمينية.. إشادة بإسهاماتهم في بناء الدولة

استقبل الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج، رموز من المصريين من أصول أرمينية يوم الخميس ١٧ سبتمبر، وذلك في إطار الاعتزاز بإسهاماتهم الممتدة في مسيرة بناء الدولة المصرية.

و كان للمصريين من أصول أرمينية حضور بارز في العمل الدبلوماسي المصري، حيث كان “بوغوص يوسفيان” أول من رأس مؤسسة الخارجية المصرية عام ١٨٢٦، أعقبه عدد من الشخصيات البارزة من أصول أرمينية، من بينهم “نوبار باشا نوباريان” رئيس مجلس النظار وناظر الخارجية، بما يعكس الدور التاريخي والوطني الذي اضطلع به أبناء المصريين الأرمن في مسيرة الدولة المصرية.