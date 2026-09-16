وزير الخارجية الإماراتي يبحث مع مستشار الرئيس الأمريكي تطورات الأوضاع بالشرق الأوسط

بحث نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية الإماراتي الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان مع مستشار الرئيس الأمريكي للشئون العربية والإفريقية مسعد بولس، في أبوظبي، التطورات الإقليمية الراهنة والأوضاع في منطقة الشرق الأوسط، وأهمية تضافر الجهود الإقليمية والدولية المبذولة للحفاظ على السلم والأمن الدوليين، ودعم مسارات التنمية في المجتمعات.

وذكرت وزارة الخارجية الإماراتية - في بيان اليوم أن - الجانبين استعرضا العلاقات الاستراتيجية بين دولة الإمارات والولايات المتحدة، وسبل تعزيز آفاق التعاون المشترك في المجالات كافة؛ بما يخدم المصالح المشتركة للبلدين.