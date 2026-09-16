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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

بعد موافقة المجلس.. رئيس جامعة بني سويف يسلم خريجة العلوم سارة أحمد منحة دراسية

رئيس جامعة بني سويف
رئيس جامعة بني سويف

استقبل الدكتور طارق علي، رئيس جامعة بني سويف، الخريجة سارة أحمد، خريجة كلية العلوم بالجامعة من طلاب الدمج، والحاصلة على تقدير جيد جدًا، وذلك في إطار حرص الجامعة على دعم أبنائها من ذوي الهمم، وتوفير الفرص التي تساعدهم على استكمال مسيرتهم العلمية وتحقيق طموحاتهم.

وخلال اللقاء، سلّم الدكتور طارق علي الخريجة سارة أحمد المنحة الدراسية بعد موافقة مجلس الجامعة عليها، وذلك بحضور الدكتورة حنان سليمان، عميد كلية العلوم، تقديرًا لتفوقها وإصرارها، ودعمًا لمسيرتها العلمية.

وأكد الدكتور طارق علي أن حصول سارة أحمد على تقدير جيد جدًا من كلية العلوم يمثل نموذجًا مشرفًا لما يستطيع أبناؤنا من ذوي الهمم تحقيقه عندما تتوافر لهم البيئة التعليمية المناسبة والدعم الحقيقي، مشيرًا إلى أن الجامعة تؤمن بقدرات أبنائها وتحرص على توفير كل سبل الرعاية والمساندة لهم.

وقال رئيس جامعة بني سويف إن دعم وتمكين الأشخاص ذوي الهمم يأتي في مقدمة أولويات الدولة، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، الذي أولى هذا الملف اهتمامًا كبيرًا، وحرص على توفير فرص متكافئة أمامهم في التعليم والعمل ومختلف مجالات الحياة.

ووجّه الدكتور طارق علي الشكر والتقدير للرئيس عبد الفتاح السيسي على دعمه المتواصل لأبناء مصر من ذوي الهمم، مؤكدًا أن ما تشهده الدولة المصرية من جهود في هذا الملف يعكس إيمان القيادة السياسية بقدراتهم وحقهم في الحصول على فرص حقيقية للنجاح والتميز.

وأضاف رئيس الجامعة أن جامعة بني سويف ستواصل تقديم الدعم الكامل لأبنائها من ذوي الهمم، والعمل على تذليل أي عقبات قد تواجههم، بما يضمن دمجهم بصورة كاملة في المجتمع الجامعي، والاستفادة من قدراتهم وإمكاناتهم.

وأشار إلى أن سارة أحمد تمثل نموذجًا للإرادة والعزيمة، مؤكدًا أن حصولها على تقدير جيد جدًا من كلية العلوم يؤكد أن التحديات لا تحول دون النجاح، متمنيًا لها دوام التوفيق والنجاح في مسيرتها المقبلة.

ومن جانبها، أعربت الدكتورة حنان سليمان، عميد كلية العلوم، عن تقديرها لاهتمام رئيس الجامعة ودعمه لخريجي وطلاب الكلية، مؤكدة أن سارة أحمد تمثل نموذجًا مشرفًا لطلاب الدمج، وأن ما حققته يعكس قدرتهم على التفوق والتميز متى توافرت لهم الفرصة والدعم.

وأعربت سارة أحمد، خريجة كلية العلوم عن سعادتها الكبيرة وفخرها لما وجدته من دعم واهتمام من الدكتور طارق علي، رئيس الجامعة، مؤكدة أن حصولها على المنحة يمثل دفعة قوية لها لمواصلة طريقها العلمي وتحقيق المزيد من النجاح.

بني سويف جامعة بني سويف علوم بني سويف

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