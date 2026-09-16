برلماني: تأمين احتياجات السوق يقطع الطريق أمام المضاربات ويحمي المواطن من الغلاء

أكد النائب أحمد سمير، عضو مجلس الشيوخ، أن تأكيد رئيس الوزراء على وضع مختلف السيناريوهات لتأمين احتياجات البلاد من السلع الأساسية والوقود يحمل رسالة مهمة بشأن قدرة الدولة على التعامل مع المتغيرات الإقليمية والدولية، والحفاظ على انتظام إمدادات السوق المحلية.

وقال سمير إن ضمان توافر السلع الأساسية لفترات مطمئنة يساعد على الحد من حالة القلق التي قد تستغلها بعض الأطراف في ممارسة المضاربات أو تخزين السلع بهدف تحقيق أرباح غير مبررة، وهو ما ينعكس بصورة مباشرة على حركة الأسعار.

ضمان عدم استغلال أي تطورات خارجية كذريعة لرفع الأسعار

وأشار عضو مجلس الشيوخ إلى أن استقرار المعروض من السلع والمنتجات النفطية يجب أن يصاحبه استمرار الرقابة على الأسواق، لضمان عدم استغلال أي تطورات خارجية كذريعة لرفع الأسعار بصورة مبالغ فيها، مع اتخاذ الإجراءات اللازمة تجاه أي مخالفات.

وأوضح أن التعامل الاستباقي مع السيناريوهات المحتملة، خاصة في ظل ارتفاع أسعار النفط والتوترات التي يشهدها الشرق الأوسط، يمثل خطوة مهمة للحفاظ على استقرار السوق، مؤكدًا أن المواطن يجب أن يكون المستفيد الأول من إجراءات الدولة في تأمين الاحتياجات الأساسية.

وشدد النائب أحمد سمير على أهمية استمرار المتابعة الدقيقة للأسواق خلال الفترة المقبلة، بما يضمن توافر السلع، ويحافظ على انضباط الأسعار، ويعزز الثقة بين المواطن والسوق.