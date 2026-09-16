برماني: تأمين السلع والوقود يعزز استقرار الأسواق.. وتشديد الرقابة ضرورة لضبط الأسعار

أكد النائب محمد سمير، عضو مجلس النواب، أن تأكيد رئيس الوزراء بشأن وضع الدولة مختلف السيناريوهات لتأمين احتياجات البلاد من السلع الأساسية والوقود يعكس حرص الدولة على الحفاظ على استقرار الأسواق وتوفير الاحتياجات الأساسية للمواطنين بصورة دائمة.

وقال سمير في تصريح خاص لصدى البلد إن تأمين مخزون مطمئن من السلع الأساسية وتوفير المنتجات النفطية للسوق المحلية يمثلان عاملين مهمين في مواجهة أي تداعيات محتملة لارتفاع أسعار النفط أو اضطراب إمدادات الطاقة، خاصة في ظل التوترات الإقليمية الراهنة.

تشديد الإجراءات ضد أي ممارسات احتكارية

وشدد عضو مجلس النواب على أهمية أن يتزامن ذلك مع تكثيف الرقابة على الأسواق وتشديد الإجراءات ضد أي ممارسات احتكارية أو محاولات لاستغلال الظروف الراهنة في رفع الأسعار دون مبرر، بما يسهم في حماية المواطنين والحفاظ على استقرار أسعار السلع.

وأشار النائب محمد سمير إلى أن وضوح الرؤية بشأن تأمين الاحتياجات الأساسية يمنح الأسواق قدرًا أكبر من الاستقرار، مؤكدًا ضرورة استمرار المتابعة الميدانية للأسعار والتأكد من توافر السلع وعدم المغالاة في أسعارها.

وأضاف أن التنسيق المستمر بين أجهزة الدولة والجهات الرقابية يمثل عنصرًا أساسيًا لضمان وصول السلع للمواطنين بأسعار مناسبة، وترجمة جهود تأمين الاحتياجات إلى أثر مباشر يشعر به المواطن في الأسواق.