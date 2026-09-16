سرقة 7 خيول من داخل مزرعة بالبدرشين.. وتحريات لتحديد المتهمين

شهدت منطقة البدرشين بمحافظة الجيزة واقعة سرقة 7 خيول من داخل إحدى المزارع، وسط تحريات مكثفة تجريها الأجهزة الأمنية لكشف ملابسات الحادث وتحديد هوية المتورطين.

وتلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة بلاغًا يفيد بسرقة الخيول من داخل المزرعة، وعلى الفور انتقلت الجهات المختصة إلى موقع البلاغ، لإجراء المعاينة وجمع المعلومات والأدلة المتعلقة بالواقعة.

وبدأت الأجهزة الأمنية في فحص كاميرات المراقبة المحيطة بالمزرعة، إلى جانب الاستماع إلى أقوال العاملين وشهود الواقعة، للوقوف على تفاصيل ما حدث وتحديد مسار الخيول عقب سرقتها.

وتواصل الأجهزة الأمنية جهودها لكشف ملابسات الواقعة، وتحديد هوية مرتكبيها، تمهيدًا لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وضبط المتهمين وإعادة الخيول المسروقة.