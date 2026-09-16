مصر تدين محاولة استهداف مكة المكرمة

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أعربت جمهورية مصر العربية اليوم الأربعاء عن إدانتها واستنكارها الشديدين للمحاولة الآثمة لاستهداف مدينة مكة المكرمة في انتهاك صارخ لحرمة المقدسات الدينية.

وشددت مصر - في بيان صادر عن وزارة الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج - على أن مثل تلك الاعتداءات تتعارض مع القيم الإسلامية وتمثل انتهاكاً واضحاً لقواعد وأحكام القانون الدولي.

وأكدت مصر رفضها التام لأية تصرفات أو أفعال تمثل تهديداً لأمن المملكة العربية السعودية الشقيقة؛ باعتباره ‏جزء لا يتجزأ من الأمن القومي العربي ومرتبط بشكل وثيق مع الامن القومي المصري.

كما أكدت مصر دعمها للمملكة في أي إجراءات تتخذها لحفظ سيادتها وأمن أراضيها ومواطنيها.