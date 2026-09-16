«الشعب الجمهوري» يستعد لإعلان تشكيلات المحافظات.. تغييرات مرتقبة لتعزيز الهيكل التنظيمي| خاص

كشفت مصادر بحزب الشعب الجمهوري عن قرب الإعلان عن التشكيلات الجديدة لأمناء وأمناء تنظيم الحزب بعدد من المحافظات، موضحة أن الإعلان عن الأسماء من المقرر أن يبدأ خلال أيام، في إطار خطة تستهدف تطوير الهيكل التنظيمي وتعزيز كفاءة الأداء على المستوى المحلي.

ضخ دماء جديدة في الهياكل التنظيمية

وأوضحت المصادر في تصريح خاص لـ "صدي البلد"، أن التشكيلات المرتقبة تأتي في إطار توجه الحزب نحو ضخ دماء جديدة داخل الهياكل التنظيمية بالمحافظات، مع العمل على اختيار كوادر قادرة على الاضطلاع بالمهام التنظيمية وتعزيز التواصل مع القواعد الحزبية.

وتأتي هذه الخطوة بالتزامن مع سلسلة اجتماعات تنظيمية عقدتها الأمانة المركزية مع أمانات المحافظات، تناولت استكمال البناء التنظيمي ورفع كفاءة الأداء ومناقشة خطط العمل خلال المرحلة المقبلة.

تعزيز التواصل بين المركز والمحافظات

وأضافت المصادر أن التشكيلات الجديدة تستهدف دعم آليات التواصل بين الأمانة المركزية وأمانات المحافظات، وتطوير أدوات المتابعة والعمل التنظيمي، بما يساهم في توحيد الرؤى وتحسين آليات تنفيذ خطط الحزب على المستوى المحلي.

خطة لتطوير العمل الحزبي

وأشارت إلى أن إعادة ترتيب بعض الهياكل التنظيمية تأتي ضمن خطة أوسع لتطوير العمل الداخلي وتعزيز الحضور التنظيمي للحزب بالمحافظات، بالتوازي مع الاهتمام بتأهيل الكوادر ورفع قدراتها السياسية والتنظيمية.

اجتماعات تنظيمية تمهد للمرحلة المقبلة

وكانت الأمانة المركزية لحزب الشعب الجمهوري قد عقدت خلال يونيو الماضي سلسلة اجتماعات مع أمانات المحافظات، لمناقشة خطط التحرك الميداني واستكمال الهياكل التنظيمية وبرامج تدريب وتأهيل الكوادر، في إطار الاستعداد للمرحلة المقبلة.

وبحسب المصادر، من المنتظر أن تكشف التشكيلات المرتقبة خلال الأيام المقبلة عن أسماء أمناء المحافظات وأمناء التنظيم، بما يمثل خطوة جديدة في مسار تطوير الهيكل التنظيمي للحزب وتعزيز التنسيق بين مستوياته المختلفة.