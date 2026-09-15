الشعب الجمهوري: لقاء الرئيس السيسي وبن سلمان رسالة قوية حول تماسك موقف البلدين تجاه أزمات المنطقة

أكد محمد خليل، أمين مساعد أمانة الشباب المركزية بحزب الشعب الجمهوري، أن لقاء الرئيس عبد الفتاح السيسي مع الأمير محمد بن سلمان، ولي عهد المملكة العربية السعودية رئيس مجلس الوزراء، يعكس عمق العلاقات المصرية السعودية وما وصلت إليه من مستوى متقدم من التنسيق والتفاهم، مشيرًا إلى أن أهمية اللقاء تتجاوز كونه لقاءً بين قيادتي دولتين شقيقتين، ليؤكد أن القاهرة والرياض تمثلان معًا أحد أهم محاور الاستقرار والتوازن في المنطقة.

وقال خليل إن اللقاء يحمل دلالة سياسية واستراتيجية مهمة، في ظل ما تشهده المنطقة من تطورات متسارعة وتحديات متشابكة، موضحًا أن استمرار التواصل المباشر بين الرئيس السيسي وولي العهد السعودي يعكس حرص القيادتين على توحيد الرؤى والتنسيق بشأن الملفات التي تمس الأمن القومي العربي، والتعامل مع المتغيرات الإقليمية من خلال رؤية مشتركة تقوم على حماية استقرار الدول واحترام سيادتها.

وأضاف أمين مساعد أمانة الشباب المركزية بحزب الشعب الجمهوري أن ما يجمع مصر والسعودية ليس مجرد توافق في المواقف تجاه عدد من القضايا، وإنما شراكة راسخة تستند إلى تاريخ طويل من العلاقات الأخوية والمصالح المشتركة، وهو ما يمنح التنسيق بين البلدين أهمية خاصة في مواجهة الأزمات والتحديات التي تمر بها المنطقة، ويعزز من قدرة الدول العربية على صياغة مواقف أكثر تماسكًا تجاه التطورات الإقليمية.

وأشار إلى أن تأكيد الجانبين على أمن واستقرار المملكة ودول الخليج، وارتباط ذلك بالأمن القومي المصري، يعكس إدراكًا واضحًا لطبيعة الترابط بين أمن دول المنطقة، وأن الحفاظ على الاستقرار الإقليمي يتطلب تنسيقًا عربيًا مستمرًا وقدرة على التحرك المشترك في مواجهة أي تهديدات تستهدف أمن الدول أو مصالح شعوبها.

وأوضح خليل أن تناول اللقاء لملفات الملاحة والأمن في البحر الأحمر والممرات البحرية الحيوية يؤكد أهمية التنسيق المصري السعودي في حماية أحد أهم شرايين التجارة العالمية، خاصة في ظل التطورات التي تشهدها المنطقة، لافتًا إلى أن استقرار هذه الممرات لا يرتبط فقط بالأمن الإقليمي، وإنما يمتد تأثيره إلى حركة التجارة والاقتصاد العالميين.