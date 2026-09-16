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طقس الغد.. القاهرة 37 درجة وأمطار على السواحل الشمالية
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

طقس الغد.. القاهرة 37 درجة وأمطار على السواحل الشمالية

طقس مصر غدًا.. 37 درجة بالقاهرة وأمطار على السواحل الشمالية
طقس مصر غدًا.. 37 درجة بالقاهرة وأمطار على السواحل الشمالية
عبد الفتاح تركي

حالة الطقس غدا .. تشهد حالة الطقس في مصر غدًا الخميس ذروة الارتفاع في درجات الحرارة، مع تسجيل درجة الحرارة العظمى في القاهرة الكبرى 37 درجة مئوية والمحسوسة 39 درجة، وسط ارتفاع في درجات الحرارة عن المعدلات الطبيعية لهذا الوقت من العام بنحو 3 إلى 4 درجات، بينما تزداد حدة الارتفاع بصورة أكبر في محافظات الصعيد خاصة الأقصر وأسوان، مع فرص لسقوط أمطار على مناطق من السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحري والسواحل الشمالية الشرقية وبعض مناطق جنوب البلاد.

ما تفاصيل حالة الطقس غدًا الخميس في مصر؟

أكدت الدكتورة منار غانم، المتنبئ الجوي بمركز التنبؤات والإنذار المبكر بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، استمرار الارتفاع الملحوظ في درجات الحرارة غدًا الخميس، موضحة أن القيم المتوقعة ستكون أعلى من المعدلات الطبيعية لهذا الوقت من العام بنحو 3 إلى 4 درجات، مع وضوح أكبر للارتفاعات في محافظات الصعيد، خاصة الأقصر وأسوان.

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وقالت غانم، في تصريح لوكالة أنباء الشرق الأوسط اليوم الأربعاء، إن درجة الحرارة العظمى المتوقعة في القاهرة الكبرى غدًا تبلغ 37 درجة مئوية، بينما تصل درجة الحرارة المحسوسة إلى 39 درجة، نتيجة تأثر البلاد بكتل هوائية صحراوية بالتزامن مع امتداد مرتفع جوي في طبقات الجو العليا، وهو ما يسهم في زيادة سطوع الشمس على المناطق الداخلية.

كم تسجل درجة الحرارة في القاهرة غدًا؟

تسجل القاهرة الكبرى غدًا الخميس 37 درجة مئوية للعظمى، بينما تصل الحرارة المحسوسة إلى 39 درجة، في ظل استمرار تأثير الكتل الهوائية الصحراوية وامتداد المرتفع الجوي في طبقات الجو العليا، بما يؤدي إلى زيادة فترات سطوع الشمس على المناطق الداخلية.

وتأتي هذه الأجواء بالتزامن مع استمرار الارتفاع في درجات الحرارة خلال ساعات النهار، بينما تشهد فترات الليل والصباح الباكر تحسنًا نسبيًا وميلًا إلى الاعتدال، إذ تتراوح درجات الحرارة الصغرى في القاهرة الكبرى ما بين 23 إلى 24 درجة مئوية، وتكون أقل من ذلك على المدن الجديدة.

حالة الطقس غدا الخميس

كيف ستكون أجواء الطقس غدًا على المحافظات؟

توقعت الدكتورة منار غانم أن يسود غدًا طقس شديد الحرارة رطب نهارًا على معظم أنحاء الجمهورية، خاصة المناطق الداخلية، بينما يكون حارًا رطبًا على المناطق الساحلية المطلة على البحر المتوسط بالمنطقة الغربية، في حين تسود أجواء شديدة الحرارة رطبة على السواحل الشمالية الشرقية.

وخلال فترات الليل والصباح الباكر، تميل الأجواء إلى الاعتدال مع تحسن نسبي في درجات الحرارة، وهو ما يجعل الفارق بين أجواء النهار والليل واضحًا، خاصة مع استمرار الارتفاع في درجات الحرارة خلال ساعات النهار.

هل تسقط أمطار على السواحل الشمالية غدًا؟

تشهد السواحل الشمالية الغربية غدًا تأثيرًا لمرور منخفض جوي في طبقات الجو العليا، وهو ما يهيئ فرص سقوط الأمطار على بعض المناطق المطلة على البحر المتوسط، حيث يُتوقع سقوط أمطار خفيفة قد تكون متوسطة ورعدية أحيانًا، بنسبة حدوث تتراوح ما بين 30 إلى 40%، على مناطق من السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحري.

كما يُرجح سقوط أمطار خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية الشرقية، إلى جانب مناطق من جنوب البلاد، ومن بينها حلايب وشلاتين وأبوسمبل، مع استمرار متابعة تطورات الحالة الجوية خلال الساعات المقبلة.

هل تنشط الرياح غدًا في مصر؟

تنشط الرياح غدًا على أغلب أنحاء الجمهورية، وهو ما يسهم في تلطيف الأجواء خلال فترات المساء والليل، إلا أن نشاط الرياح قد يكون مثيرًا للرمال والأتربة على مناطق من الصحراء الغربية وشمال الصعيد، والمناطق المكشوفة من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية الغربية.

وتزداد أهمية الانتباه إلى نشاط الرياح في المناطق المكشوفة، خاصة مع استمرار ارتفاع درجات الحرارة خلال ساعات النهار، إلى جانب فرص وجود سحب رعدية على بعض المناطق التي قد تشهد سقوط الأمطار.

ما تحذيرات الأرصاد بشأن الشبورة وأشعة الشمس؟

حذرت هيئة الأرصاد الجوية من استمرار تكون الشبورة المائية خلال الصباح الباكر على الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية، مع ضرورة توخي الحذر أثناء القيادة على هذه الطرق خلال فترات ظهور الشبورة.

كما حذرت من التعرض المباشر لأشعة الشمس خلال فترات الظهيرة، مع ضرورة التواجد في أماكن جيدة التهوية، والإكثار من تناول السوائل خاصة المياه، إلى جانب المتابعة اليومية للنشرات الجوية خلال الأيام المقبلة لمتابعة أية مستجدات في حالة الطقس.

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ماذا يحدث عند ظهور السحب الرعدية؟

دعت الدكتورة منار غانم إلى توخي الحذر في المناطق التي تشهد سحبًا رعدية وفرصًا لسقوط الأمطار، موضحة أن السحب الرعدية قد يصاحبها نشاط قوي للرياح أسفلها، فضلًا عن حدوث البرق والرعد، خاصة على مناطق من المنطقة الغربية والسواحل الشمالية الغربية.

وتتطلب هذه الأجواء متابعة التحديثات الجوية بصورة مستمرة، خصوصًا في المناطق المتوقع تأثرها بالسحب الرعدية أو الأمطار، مع الانتباه إلى تغيرات حالة الطقس خلال اليوم.

متى تنخفض درجات الحرارة وتنتهي ذروة الارتفاع؟

من المتوقع انخفاض درجات الحرارة اعتبارًا من يوم الجمعة المقبل وعلى مدار الأسبوع المقبل بمعدل يتراوح ما بين 4 إلى 5 درجات مئوية على معظم المحافظات، بما يمثل تغيرًا في حالة الطقس بعد ذروة الارتفاع المتوقعة غدًا الخميس.

وأشارت الدكتورة منار غانم إلى أن درجات الحرارة العظمى في القاهرة الكبرى سوف تتراوح خلال الأسبوع المقبل ما بين 32 إلى 33 درجة مئوية، بما يمهد لأجواء خريفية خلال الأسبوع الأخير من فصل الصيف، مع استمرار فرص سقوط الأمطار على بعض المناطق الساحلية.

لماذا يجب متابعة النشرات الجوية خلال الأيام المقبلة؟

شددت الدكتورة منار غانم على أهمية متابعة النشرات الجوية والتحديثات الصادرة عن الهيئة العامة للأرصاد الجوية، لاسيما خلال الفترة الانتقالية التي تشهد تغيرات جوية سريعة، مع استمرار متابعة خرائط الطقس وصور الأقمار الصناعية وإعلان أي تغيرات في التوقعات أولًا بأول.

وتأتي أهمية المتابعة اليومية مع وجود أكثر من ظاهرة جوية خلال الفترة المقبلة، تشمل ارتفاع درجات الحرارة، ونشاط الرياح، وتكون الشبورة المائية، إلى جانب فرص سقوط الأمطار والسحب الرعدية على بعض المناطق، فضلًا عن التراجع المتوقع في درجات الحرارة اعتبارًا من يوم الجمعة المقبل.

حالة الطقس غدا

ما أبرز التغيرات المتوقعة في طقس مصر خلال الأسبوع المقبل؟

تشير التوقعات الواردة إلى أن غدًا الخميس يمثل ذروة الارتفاع في درجات الحرارة، قبل بدء الانخفاض اعتبارًا من يوم الجمعة المقبل، على أن تتراوح درجات الحرارة العظمى في القاهرة الكبرى خلال الأسبوع المقبل ما بين 32 إلى 33 درجة مئوية.

ومع استمرار فرص سقوط الأمطار على بعض المناطق الساحلية، تتجه الأجواء تدريجيًا نحو طابع خريفي خلال الأسبوع الأخير من فصل الصيف، في ظل استمرار المتابعة لخرائط الطقس وصور الأقمار الصناعية والتحديثات الصادرة عن الهيئة العامة للأرصاد الجوية.

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