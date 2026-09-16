قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
أسامة ربيع: التحديات العالمية أثبتت أن قناة السويس شريك أساسي وموثوق للتجارة الدولية
جوتيريش: أدعو إلى تنسيق عالمي بشأن مخاطر الذكاء الاصطناعي
البرلمان العربي يدعو إلى تحرك دولي حازم لردع اعتداءات ميليشيا الحوثي
البنك الدولي يعيّن الاقتصادي الحائز على نوبل مايكل كريمر كبيراً للاقتصاديين
نبيل فهمي: مواجهة مخططات ضم الضفة الغربية مسؤولية عربية ودولية
الرئيس عون: تعزيز قدرات الجيش وقوى الأمن أولوية ولبنان متمسك بحصر السلاح بيد الشرعية
500 متقدم.. انطلاق اختبارات مسابقة القارئ الفقيه بالجامع الأزهر
مطالب عربية بتمكين المحققين الدوليين من الوصول لغزة وحفظ أدلة الانتهاكات
لا صحة لفرض رسوم جديدة.. «الوزراء»: تصاريح دفن الموتى مجانية والادعاءات هدفها البلبلة
طقس الغد.. القاهرة 37 درجة وأمطار على السواحل الشمالية
البرلمان العربي يدين محاولة ميليشيا الحوثي استهداف مكة المكرمة
بعد ملاحظات المتقدمين.. الإسكان توضح إجراءات الطرح الـ11 بـ«بيت الوطن» وحقوق الحاجزين
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

كندا تتوقع اهتماما كبيرا من صناديق التقاعد مع فتح أكبر مطاراتها أمام الاستثمار الخاص

وزير النقل الكندي ستيفن ماكينون
وزير النقل الكندي ستيفن ماكينون
أ ش أ

 قال وزير النقل الكندي ستيفن ماكينون إنه يتوقع اهتماما قويا من صناديق التقاعد الكندية ومشاركة محتملة من مستثمرين استراليين، مع شروع الحكومة في فتح اكبر اربعة مطارات في البلاد امام الاستثمار الخاص.

وأضاف ماكينون - في تصريحات صحفية - أن الحكومة تتوقع "حضورا كنديا قويا جدا جدا" في اتفاقات الامتياز، مشيرا الى ان المستثمرين الكنديين، ولا سيما صناديق التقاعد، اثبتوا خلال السنوات الماضية خبرة واسعة في هذا النوع من الاستثمارات في دول اخرى.

وكان رئيس الوزراء الكندي مارك كارني قد أعلن - في وقت سابق - أن حكومته تسعى الى جذب استثمارات خاصة عبر امتيازات طويلة الاجل لتشغيل مطارات تورونتو ومونتريال وفانكوفر وكالغاري، في اطار حملة لدعم الاقتصاد. واكد ان الخطوة لا تعني بيع المطارات او تغيير ملكيتها العامة، مشيرا الى ان المستثمرين لن يكونوا "بالضرورة" من كندا، وان العملية ستتم عبر منافسة مفتوحة.

وقال ماكينون ان الموافقات على الاستثمارات الاجنبية واختبارات الامن القومي ستكون جزءا من اي اتفاق.

وتستثمر شركات البنية التحتية مليارات الدولارات في تحديث مباني المطارات في دول مثل الولايات المتحدة واستراليا، وسط توقعات بارتفاع الطلب على السفر الجوي على المدى الطويل.

وقال كارل كوشل، رئيس قطاع البنية التحتية في الاميركيتين لدى شركة ماكواري الاسترالية، التي استثمرت في مبنى مطار جديد جنوب مونتريال، ان الشركة ترى "امكانات كبيرة لمزيد من الاستثمار" في قطاع البنية التحتية للنقل في كندا، مضيفا ان الفرص في هذا المجال "كانت محدودة نسبيا في السنوات الاخيرة مقارنة بقطاعات بنية تحتية اخرى".

كما قال متحدثون باسم صندوق التقاعد الكندي لا كيس وشركة اي اف ام الاسترالية انهما يريان فرصا استثمارية في ضوء الاعلان الحكومي.

وأوضح ماكينون انه يمكن القول ان "المستثمرين الاستراليين الذين يستثمرون حول العالم ويرحبون بالاستثمار الكندي في بلادهم في البنية التحتية وغيرها سيكونون مؤهلين للاستثمار".

وواجهت خطة كارني انتقادات من مجموعات عمالية حذرت من ان الاستثمار الخاص في المطارات يؤدي عادة الى ارتفاع التكاليف على المسافرين. وقالت ليلي تشانغ، الامينة العامة لمؤتمر العمل الكندي، ان "المستثمرين الخاصين لا يضخون مليارات في المطارات ما لم يكونوا يتوقعون استعادة مليارات".

وقال ماكينون إن كندا ستستفيد من تجارب الدول الاخرى، مضيفا: "نحن بعيدون عن ان نكون اول من يقدم على هذه الخطوة. لذلك سنسعى الى اتباع افضل الممارسات التي لاحظناها في تنفيذ عملية مفتوحة وعادلة، وبما يضمن فتح الباب على مصراعيه امام الاستثمار الكندي في هذه المنشآت".

ش ص - ك ف

وزير النقل الكندي يتوقع اهتماما صناديق التقاعد الكندية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وزير التربية والتعليم

التعليم تنفي تعطيل الدراسة في المدارس غداً بسبب الموجة الحارة

وزير التربية والتعليم

بسبب موجة حارة .. التعليم تكشف حقيقة تعطيل الدراسة في المدارس غداً

الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء

الشهر المقبل.. الحكومة تعلن مفاجأة سارة بعد توجيهات الرئيس السيسي

وزير التربية والتعليم

غرامة 10 جنيه لكل عشرة أيام وخصم درجات..عقوبات وإنذارات غياب الطلاب بالمدارس

فتاة البيرة

القصة الكاملة لواقعة فتاة البيرة والتعدّي على سائق سيارة نقل ذكي بالتجمع.. مفاجأة

الطالبة الضحية

اختفت 3 أيام.. مقتل طالبة تمريض الصف بسلاح شقيقها بعد عودتها للمنزل

قرار حكومي مفاجئ بشأن أوضاع الأجانب في مصر.. إيه الحكاية؟

قرار حكومي مفاجئ بشأن أوضاع الأجانب في مصر.. إيه الحكاية؟

الزمالك

غرامة تتجاوز الـ600 ألف دولار .. إيقاف قيد جديد يُهدّد الزمالك بسبب لاعبه السابق

ترشيحاتنا

الوضوء

هل التخدير ينقض الوضوء؟ دار الإفتاء توضح الحكم الشرعي

دورة الحاسب الآلي لتأهيل الإداريين والواعظات

استمرار فعاليات دورات الحاسب الآلي لتأهيل الإداريين والواعظات بأكاديمية الأوقاف

وزير الأوقاف

وزير الأوقاف يهنئ المالديف بوضع حجر الأساس لـ المسجد الكبير للسلطان محمد بن عبدالله

بالصور

بعد غياب.. سمية خشاب تثير الجدل بإطلالة غريبة

سمية خشاب تثير الجدل بإطلالة غريبة
سمية خشاب تثير الجدل بإطلالة غريبة
سمية خشاب تثير الجدل بإطلالة غريبة

طريقة عمل بسكوت يناسب فطار أولادك

طريقة عمل بسكوت يناسب فطار أولادك
طريقة عمل بسكوت يناسب فطار أولادك
طريقة عمل بسكوت يناسب فطار أولادك

بـ هاف ستومك.. سارة سلامة تكشف عن إناقتها وجمالها

سارة سلامة تكشف عن إناقتها وجمالها
سارة سلامة تكشف عن إناقتها وجمالها
سارة سلامة تكشف عن إناقتها وجمالها

لوك مختلف.. سلمى أبو ضيف تستعرض جمالها

سلمى أبو ضيف
سلمى أبو ضيف
سلمى أبو ضيف

فيديو

ليالي عمر

بعد «مليت من الانتظار».. ليالي عمر تطرح أحدث أغانيها «العين قسمتنا اتنين»

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: أخاف أن أفقدك .. فأتصرف كأنني لا أحتاجك

نهال المغربل – نائب وزير التخطيط للمتابعة سابقاً

نهال المغربل تكتب: المرافق والخدمات العامة على المستوى المحلي: ماذا نتابع؟ ولماذا؟ وكيف؟

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: "قمة نيودلهي" إرادة الصعود المشترك

د. رانيا الفقي

د. رانيا الفقي تكتب: الوجه الآخر

عصام الدين جاد

عصام الدين جاد يكتب: ميثاق الذكاء الاصطناعي

المزيد