كندا تتوقع اهتماما كبيرا من صناديق التقاعد مع فتح أكبر مطاراتها أمام الاستثمار الخاص

قال وزير النقل الكندي ستيفن ماكينون إنه يتوقع اهتماما قويا من صناديق التقاعد الكندية ومشاركة محتملة من مستثمرين استراليين، مع شروع الحكومة في فتح اكبر اربعة مطارات في البلاد امام الاستثمار الخاص.

وأضاف ماكينون - في تصريحات صحفية - أن الحكومة تتوقع "حضورا كنديا قويا جدا جدا" في اتفاقات الامتياز، مشيرا الى ان المستثمرين الكنديين، ولا سيما صناديق التقاعد، اثبتوا خلال السنوات الماضية خبرة واسعة في هذا النوع من الاستثمارات في دول اخرى.

وكان رئيس الوزراء الكندي مارك كارني قد أعلن - في وقت سابق - أن حكومته تسعى الى جذب استثمارات خاصة عبر امتيازات طويلة الاجل لتشغيل مطارات تورونتو ومونتريال وفانكوفر وكالغاري، في اطار حملة لدعم الاقتصاد. واكد ان الخطوة لا تعني بيع المطارات او تغيير ملكيتها العامة، مشيرا الى ان المستثمرين لن يكونوا "بالضرورة" من كندا، وان العملية ستتم عبر منافسة مفتوحة.

وقال ماكينون ان الموافقات على الاستثمارات الاجنبية واختبارات الامن القومي ستكون جزءا من اي اتفاق.

وتستثمر شركات البنية التحتية مليارات الدولارات في تحديث مباني المطارات في دول مثل الولايات المتحدة واستراليا، وسط توقعات بارتفاع الطلب على السفر الجوي على المدى الطويل.

وقال كارل كوشل، رئيس قطاع البنية التحتية في الاميركيتين لدى شركة ماكواري الاسترالية، التي استثمرت في مبنى مطار جديد جنوب مونتريال، ان الشركة ترى "امكانات كبيرة لمزيد من الاستثمار" في قطاع البنية التحتية للنقل في كندا، مضيفا ان الفرص في هذا المجال "كانت محدودة نسبيا في السنوات الاخيرة مقارنة بقطاعات بنية تحتية اخرى".

كما قال متحدثون باسم صندوق التقاعد الكندي لا كيس وشركة اي اف ام الاسترالية انهما يريان فرصا استثمارية في ضوء الاعلان الحكومي.

وأوضح ماكينون انه يمكن القول ان "المستثمرين الاستراليين الذين يستثمرون حول العالم ويرحبون بالاستثمار الكندي في بلادهم في البنية التحتية وغيرها سيكونون مؤهلين للاستثمار".

وواجهت خطة كارني انتقادات من مجموعات عمالية حذرت من ان الاستثمار الخاص في المطارات يؤدي عادة الى ارتفاع التكاليف على المسافرين. وقالت ليلي تشانغ، الامينة العامة لمؤتمر العمل الكندي، ان "المستثمرين الخاصين لا يضخون مليارات في المطارات ما لم يكونوا يتوقعون استعادة مليارات".

وقال ماكينون إن كندا ستستفيد من تجارب الدول الاخرى، مضيفا: "نحن بعيدون عن ان نكون اول من يقدم على هذه الخطوة. لذلك سنسعى الى اتباع افضل الممارسات التي لاحظناها في تنفيذ عملية مفتوحة وعادلة، وبما يضمن فتح الباب على مصراعيه امام الاستثمار الكندي في هذه المنشآت".

ش ص - ك ف