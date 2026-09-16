فانس: الحرب مع إيران تدخل مرحلة مختلفة خلال شهرين.. وتحسن تدريجي في الملاحة عبر هرمز

قال نائب الرئيس الأمريكي جي دي فانس إن الحرب بين الولايات المتحدة وإيران من المتوقع أن تدخل «مرحلة مختلفة تمامًا» خلال نحو شهرين، في تصريحات تعكس استمرار التقييم الأمريكي لمسار المواجهة العسكرية والتطورات المرتبطة بها.

وأوضح فانس أن المرحلة الأولى من الحرب، بحسب تقييمه، شهدت استهداف القدرات العسكرية والبرنامج النووي الإيراني، بينما أشار إلى أن المرحلة المقبلة قد تشهد تغيرًا في طبيعة العمليات والتطورات الميدانية.

وفيما يتعلق بمضيق هرمز، تحدث نائب الرئيس الأمريكي عن بدء تعافي حركة الملاحة التجارية عبر الممر البحري الاستراتيجي، في وقت لا تزال فيه حركة السفن أقل بكثير من مستوياتها المعتادة.

وتشير بيانات حديثة نقلتها رويترز إلى أن عدد السفن التي عبرت مضيق هرمز يوم الثلاثاء تراجع إلى أربع سفن فقط، مقارنة بمتوسط بلغ 18 سفينة خلال الأيام العشرة السابقة، مع عدم تسجيل عبور ناقلات النفط الخام العملاقة أو ناقلات الغاز الطبيعي المسال ضمن السفن المرصودة.

ويكتسب مضيق هرمز أهمية كبيرة للاقتصاد العالمي، إذ يمر عبره جزء كبير من صادرات الطاقة العالمية، ما يجعل استمرار التوترات الأمنية فيه عاملًا مؤثرًا في حركة التجارة وأسواق النفط والغاز.

وتأتي تصريحات فانس بالتزامن مع تحركات دبلوماسية للحد من التصعيد؛ إذ دعت الصين، الأربعاء، الولايات المتحدة وإيران إلى ضبط النفس والعودة إلى المفاوضات، كما شددت على أهمية إعادة فتح المضيق أمام حركة الملاحة وتأمين سلاسل إمدادات الطاقة العالمية.

وبذلك، تجمع تصريحات نائب الرئيس الأمريكي بين الحديث عن تحول محتمل في مسار الحرب خلال الشهرين المقبلين والإشارة إلى تحسن حركة الملاحة، بينما تُظهر البيانات الملاحية المتاحة استمرار انخفاض العبور التجاري عبر المضيق حتى الآن.