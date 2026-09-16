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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

ممدوح عيد: الصراع على البطولات المحلية كان ينحصر بين ناديين كبيرين قبل دخول بيراميدز

ممدوح عيد
ممدوح عيد
حمزة شعيب

تحدث المهندس ممدوح عيد، رئيس نادي بيراميدز، عن تجربة النادي في مجال الاستثمار الرياضي وكرة القدم في مصر، والنجاحات التي حققها الفريق خلال السنوات الماضية، وذلك خلال مشاركته في فعاليات مؤتمر قمة كرة القدم العالمية World Football Summit، المقام في العاصمة الإسبانية مدريد.

وشارك رئيس بيراميدز في جلسة نقاشية بالقاعة الرئيسية للمؤتمر، حملت عنوان "قواعد الملكية والاستثمار في الرياضة"، حيث استعرض تجربة النادي في الاستثمار الرياضي، إلى جانب استراتيجية العمل التي يتبعها بيراميدز على مستوى الفريق الأول وقطاعات الناشئين والشباب.

وأكد ممدوح عيد أن نادي بيراميدز يولي اهتمامًا كبيرًا بقطاعات الناشئين والشباب، مشيرًا إلى أن التخطيط خلال السنوات الماضية ساهم في تصعيد عدد من اللاعبين إلى الفريق الأول، إلى جانب تمثيلهم لمختلف المنتخبات الوطنية المصرية بمراحلها السنية.

وأوضح أن عددًا من لاعبي قطاع الناشئين في بيراميدز يتواجدون حاليًا في أندية مختلفة بالدوري المصري، معتبرًا أن القطاع أصبح من القطاعات المهمة في الكرة المصرية، في ظل النتائج التي تحققت خلال السنوات الماضية.

وتطرق رئيس بيراميدز إلى مناخ الاستثمار الرياضي في مصر، مؤكدًا أن الدولة توفر فرصًا للمستثمرين الجادين الراغبين في دخول مجال الاستثمار بكرة القدم، مشيرًا إلى المكانة التاريخية لمصر في القارة الأفريقية، باعتبارها من الدول صاحبة الدور البارز في منافسات المنتخبات والأندية على مدار العقود الماضية.

كما تحدث ممدوح عيد عن المنافسة في الكرة المصرية، موضحًا أن الصراع على البطولات المحلية كان ينحصر لسنوات بين ناديين كبيرين، قبل دخول بيراميدز في المنافسة، وهو ما ساهم، بحسب رؤيته، في وجود منافس ثالث قوي على الساحة المحلية.

وأشار إلى أن تطور مستوى بيراميدز ومنافسته على البطولات المحلية والقارية عززا من قوة المنافسة، وشجعا على ظهور تجارب استثمارية جديدة في كرة القدم المصرية.

واختتم رئيس نادي بيراميدز حديثه بالتأكيد على أهمية الاستثمار في كرة القدم المصرية خلال المرحلة الحالية، لما يمثله من عامل يساعد على زيادة التطور والمنافسة، وهو ما ينعكس في النهاية على مستوى المنتخبات الوطنية والكرة المصرية بشكل عام، مشيدًا بالدور الذي تقوم به الدولة المصرية في دعم وتشجيع الاستثمار الرياضي.

بيراميدز ممدوح عيد رئيس نادي بيراميدز

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