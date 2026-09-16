ارتفاع حصيلة انهيار منجم ذهب في السودان إلى 82 قتيلا

ارتفعت حصيلة ضحايا انهيار منجم للذهب في ولاية غرب كردفان بالسودان إلى 82 قتيلًا، وفق ما أفادت به مصادر محلية، فيما لا تزال عمليات البحث مستمرة عن مفقودين يعتقد أن عددًا منهم ما زال عالقًا تحت الأنقاض.

ووقع الانهيار، أمس الثلاثاء، داخل منجم الزرع بالقرب من مدينة النهود في ولاية غرب كردفان، الواقعة جنوبي السودان، وسط مخاوف من ارتفاع حصيلة الضحايا مع استمرار عمليات البحث والإنقاذ.

وكانت فرق الإنقاذ انتشلت بحلول صباح اليوم 60 جثة من موقع الحادث، فيما ظل عدد آخر من العمال في عداد المفقودين.

وقال أحد الناجين، ويدعى خير السيد جبارة، إنه شارك مع زملائه من عمال المناجم في عمليات الإنقاذ التي استمرت طوال الليل، مضيفًا: "لا نعرف عدد الأشخاص الذين ما زالوا عالقين في الداخل".

وتتكرر حوادث انهيار مناجم الذهب في السودان، خصوصًا في مواقع التعدين الأهلي، حيث يعمل آلاف المنقبين داخل آبار وأنفاق بدائية تفتقر في كثير من الأحيان إلى معايير السلامة المطلوبة، ما يزيد من احتمالات وقوع انهيارات أرضية وحوادث مميتة.

كما يفاقم انتشار آلاف الآبار والحفر غير المنظمة من مخاطر التعدين، في ظل ضعف إجراءات السلامة والرقابة داخل عدد كبير من مواقع استخراج الذهب.

وتواجه السلطات السودانية تحديات كبيرة في فرض رقابة شاملة على المناجم المنتشرة في مناطق واسعة من البلاد، ولا سيما في ولايات شمال كردفان وغرب كردفان ونهر النيل والبحر الأحمر، التي تضم أعدادًا كبيرة من مواقع التعدين الأهلي.