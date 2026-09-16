الكهرباء.. تحربر 4.4 مليون محضر سرقة خلال عامين

نفت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة ما يتم تداوله من معلومات بشأن تراجع جهود مواجهة سرقات التيار الكهربائي، مؤكدة أن شركات توزيع الكهرباء كثفت حملات التفتيش بالتعاون مع مباحث الكهرباء، وأسفرت جهودها عن تحرير4.44 مليون محضر سرقة تيار خلال العامين الماليين الماضيين.

وأوضح المركز الإعلامي لوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة أن الإجراءات المكثفة لمواجهة سرقات التيار انعكست على مؤشرات الفقد بشركات التوزيع، حيث تراجعت نسبة الفقد الإجمالية من 19.66% خلال العام المالي 2023/2024 إلى 18.93% في 2024/2025 ثم إلى 17.67% خلال 2025/2026.

وأشار إلى أن إجمالي المبالغ التي تم تحصيلها عن محاضر سرقات التيار بلغ نحو 18.67 مليار جنيه خلال العامين الماليين الماضيين، بزيادة قدرها 62٪. عن الفترة المناظرة.

كما شملت جهود مواجهة الفقد تكثيف تركيب العدادات الكودية، حيث تم تركيب نحو 3.1 مليون عداد خلال العامين الماضيين، بزيادة تقارب 60% عن الفترة المناظرة، مع تحسن متوسط سرعة تقديم خدمة تركيب العدادات إلى 20 يومًا، مقابل 50 يومًا خلال الفترة المناظرة.

وأكد المركز الإعلامي أن هذه المؤشرات تأتي في إطار الجهود المبذولة للحد من الفقد ورفع كفاءة منظومة توزيع الكهرباء، داعيًا وسائل الإعلام إلى الحصول على البيانات والمعلومات من مصادرها الرسمية وعدم الاعتماد على ما يتم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي..