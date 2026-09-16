الفيفا يعلن عرض مراجعة الخطة الاستثمارية المُعلّقة على مجلسه

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا) يوم الخميس أنه سيعرض مراجعة لمقترح "مبادرة الفيفا للمشاريع المستقبلية" -الذي كان قد سُحب سابقاً- على مجلس الفيفا، وذلك عقب انتقادات وجهها رئيس الاتحاد الدنماركي لكرة القدم، يسبر مولر، بشأن غياب الإجابات حول المشروع الذي تم التخلي عنه.



وكان مولر قد انتقد الأسبوع الماضي الهيئة الحاكمة لكرة القدم العالمية لرفضها الرد على ما وصفه بـ "أسئلة جوهرية" خلال اجتماع للجنة القانونية حول المقترح المُلغى -الذي أطلقه رئيس الفيفا جياني إنفانتينو- لبيع حصص تجارية في البطولات لمستثمرين خارجيين.

رد الاتحاد الدولي

وصرح الاتحاد الدولي قائلاً: "تقدم اللجان الدائمة في الفيفا المشورة والمساعدة لمجلس الفيفا في مجالات اختصاصها، وذلك بما يتماشى مع النظام الأساسي ولوائح الحوكمة الخاصة بالاتحاد".



وأضاف: "كما أُعلن سابقاً، سيتم عرض مراجعة لمقترح 'مبادرة الفيفا للمشاريع المستقبلية' (الذي سُحب سابقاً) على مجلس الفيفا".



يتألف مجلس الفيفا من 37 عضواً، بمن فيهم الرئيس إنفانتينو، وثمانية نواب للرئيس، و28 عضواً منتخبين من قبل الاتحادات الأعضاء في الفيفا.



وقد أثار مقترح إنفانتينو ببيع حصة 20% في بطولة كأس العالم وفعاليات أخرى تابعة للفيفا ردود فعل عالمية غاضبة، حيث طالبت اتحادات قارية -مثل الاتحاد الأوروبي (UEFA) والاتحاد الآسيوي (AFC) واتحاد أمريكا الشمالية والوسطى والكاريبي (CONCACAF)- بإجراء تغييرات في هيكل قيادة الفيفا، كما نوقشت إمكانية التصويت بحجب الثقة عن إنفانتينو.



ومنذ ذلك الحين، سحبت عدة اتحادات وطنية أوروبية دعمها لمساعي إنفانتينو لإعادة انتخابه؛ إذ انضم رئيس الاتحاد اليوناني لكرة القدم، ماكيس غاغاتسيس، والمدير السابق للمنتخب الألماني، أوليفر بيرهوف، يوم الثلاثاء إلى جهود الاتحاد الأوروبي المطالبة بتغيير قيادة الفيفا، مما يعكس موقفاً أوروبياً موحداً.



ومع ذلك، وفقًا لوكالة رويترز فأن رئيس الفيفا لا يزال يحظى بدعم كافٍ لضمان ولاية أخرى، مما يعني أن المعارضين سيحتاجون إلى تغيير استراتيجيتهم والتركيز بدلاً من ذلك على الحد من صلاحياته.



ومن المقرر إجراء انتخابات رئاسة الفيفا في 18 مارس 2027 في الرباط، إذ سيسعى إنفانتينو للفوز بولاية رابعة في منصبه.