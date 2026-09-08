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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

شكوى أمام لجنة الأخلاقيات بالفيفا تضع إنفانتينو تحت الرقابة

إنفانتينو
إنفانتينو
إسراء أشرف

دخل السويسري جياني إنفانتينو، رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا»، دائرة جديدة من الجدل، بعدما تقدم أحد الأطراف بشكوى رسمية ضده إلى لجنة الأخلاقيات المستقلة التابعة للاتحاد الدولي.

وتتضمن الشكوى اتهامات لرئيس «فيفا» بعدم الالتزام بواجبات الحياد والاستقلالية والولاء التي تفرضها القواعد الأخلاقية على المسؤولين في الاتحاد، مع اعتبار بعض تحركاته ومواقفه الأخيرة مخالفة للمبادئ المنصوص عليها في ميثاق الشرف الخاص بالاتحاد الدولي.

وبحسب ما أوردته صحيفة «ليكيب» الفرنسية، فإن الشكوى ترتبط بعدد من المواقف والتحركات التي اعتبرها مقدمها خروجًا عن الحياد المطلوب من مسؤولي كرة القدم، خاصة فيما يتعلق بالفصل بين النشاط الرياضي والقضايا أو التوجهات السياسية.

وطالب صاحب الشكوى لجنة الأخلاقيات بالتحرك بشكل عاجل، وفتح تحقيق شامل في الوقائع المنسوبة إلى إنفانتينو، إلى جانب فحص مدى توافق تصرفاته مع المواد التي تحدد قواعد السلوك والالتزامات الأخلاقية المفروضة على مسؤولي «فيفا».

وتأتي هذه الخطوة في وقت يواجه فيه رئيس الاتحاد الدولي ضغوطًا رقابية متزايدة، إذ قد تترتب على نتائج التحقيق، حال فتحه وثبوت وجود مخالفات، إجراءات أو تبعات إدارية وفقًا للوائح المنظمة لعمل الاتحاد الدولي لكرة القدم.

ولا تزال الاتهامات الواردة في الشكوى بحاجة إلى التقييم والتحقيق من جانب الجهات المختصة، في انتظار ما ستسفر عنه الإجراءات الرسمية بشأن مدى صحة المخالفات المنسوبة إلى رئيس «فيفا».

إنفانتينو جيان إنفانتينو رئيس فيفا فيفا

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