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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

كيفية عمل تقليل الاغتراب 2026

كيفيه عمل تقليل الاغتراب
كيفيه عمل تقليل الاغتراب
محمد غالي

يتزايد بحث طلاب الثانوية العامة 2026 عن تفاصيل تقليل الاغتراب للمرحلة الثالثة، بالتزامن مع قرب إعلان نتيجة التنسيق وبدء إجراءات الالتحاق بالكليات والمعاهد المرشح لها الطلاب. 

كيفيه عمل تقليل الاغتراب

وتأتي مرحلة تقليل الاغتراب كخطوة مهمة أمام الطلاب الراغبين في الانتقال إلى كلية أقرب إلى محل إقامتهم، سواء من خلال التحويل المناظر أو غير المناظر، وفقا للقواعد التي حددتها وزارة التعليم العالي والبحث العلمي.

وتشمل التحويلات طلاب المرحلة الثالثة من تنسيق الثانوية العامة، إلى جانب الطلاب الناجحين في الدور الثاني، مع الالتزام بضوابط التحويل والطاقة الاستيعابية المحددة لكل كلية أو معهد.

 

أنواع تقليل الاغتراب 2026

تتضمن قواعد تقليل الاغتراب 2026 عدة أنواع من التحويلات، ويختلف كل نوع وفقا للتخصص والكلية التي يرغب الطالب في الانتقال إليها، وذلك على النحو التالي.

 

التحويل المناظر

يقصد بالتحويل المناظر انتقال الطالب من كلية إلى أخرى مناظرة لها في التخصص، على أن تكون الكلية المطلوب التحويل إليها داخل النطاق الجغرافي أ بالنسبة للطالب.

ولا يشترط في التحويل المناظر أن يكون الطالب حاصلا على الحد الأدنى المعلن للكلية المراد التحويل إليها، ويتم قبول الطلبات في حدود النسبة المقررة للتحويلات، والتي تبلغ 10% من الطاقة الاستيعابية للكلية.

ويهدف هذا النوع من التحويل إلى تقليل اغتراب الطلاب وتقريب مقر الدراسة من محل إقامتهم، مع الالتزام بالقواعد التي يحددها مكتب التنسيق.

التحويل غير المناظر

يسمح التحويل غير المناظر للطالب بالانتقال من كلية إلى كلية أخرى تختلف في التخصص، بشرط استيفاء الحد الأدنى للقبول بالكلية التي يرغب في التحويل إليها.

ويتم التحويل وفقا للقواعد المنظمة للتوزيع الجغرافي، بما يتيح للطالب الانتقال إلى كلية أخرى في نطاق جغرافي أقرب إلى محل إقامته، بشرط توافر باقي شروط القبول المقررة.

كيفيه عمل تقليل الاغتراب

التحويل بين المعاهد

وتشمل قواعد تقليل الاغتراب أيضا التحويل بين المعاهد العليا أو الخاصة المعتمدة، سواء كان التحويل إلى تخصص مماثل أو تخصص مختلف، بشرط استيفاء الحد الأدنى للقبول بالمعهد المطلوب التحويل إليه.

ويتم قبول طلبات التحويل وفقا للقواعد المنظمة لكل معهد، وبما يتوافق مع التوزيع الجغرافي والطاقة الاستيعابية والضوابط المحددة للتحويلات.

شروط تقليل الاغتراب 2026

حددت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي مجموعة من القواعد المنظمة لتقليل الاغتراب، والتي يجب على الطلاب الالتزام بها عند تقديم طلبات التحويل، ومن أبرزها.

تقتصر التحويلات على نسبة 10% من الطاقة الاستيعابية لكل كلية، وفقا للقواعد المنظمة.
يسمح للطالب بتقديم طلب تقليل الاغتراب مرة واحدة فقط من خلال موقع التنسيق الإلكتروني.
تتم جميع إجراءات التحويل إلكترونيا عبر موقع التنسيق الرسمي، ولا تقبل طلبات التحويل الورقية المقدمة مباشرة إلى الجامعات أو الكليات.
لا تعد بطاقة ترشيح الطالب نهائية في حالة تقدمه بطلب تقليل الاغتراب، إلا بعد إعلان نتيجة التحويلات.
يشترط الالتزام بقواعد التوزيع الجغرافي والحد الأدنى وشروط القبول الخاصة بالكلية أو المعهد وفقا لنوع التحويل.

 

كيفيه عمل تقليل الاغتراب

الأوراق المطلوبة للتقديم في الكليات

وبعد إعلان نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة 2026، يتعين على الطلاب غير الراغبين في التحويل التوجه إلى الكليات المرشحين إليها لاستكمال إجراءات القيد، بينما ينتظر الطلاب الذين تقدموا بطلبات تقليل الاغتراب إعلان نتيجة التحويل قبل استكمال إجراءات التقديم النهائي.

ويحتاج الطالب بعد ظهور نتيجة الترشيح النهائية إلى تجهيز ملف التقديم، والذي يتضمن عادة المستندات التالية.

بطاقة الترشيح النهائية مع 3 صور منها.
أصل شهادة الثانوية العامة مع 3 صور منها.
أصل شهادة الميلاد المميكنة الحديثة موضحا بها الرقم القومي مع 3 صور منها.
6 صور شخصية حديثة بخلفية بيضاء مقاس 4 في 6، مدونا عليها اسم الطالب ورقم الجلوس.
صورة بطاقة الرقم القومي للطالب أو الطالبة.
صورة بطاقة الرقم القومي لولي الأمر.
مستندات التجنيد للطلاب الذكور فقط، وتشمل نموذج 2 جند أو 6 جند أو 7 جند من منطقة التجنيد أو مكتب التعبئة، للطلاب الذين تجاوزوا 18 عاما.
استمارة الكشف الطبي المطبوعة والمختومة من الإدارة الطبية بالجامعة.
حافظة بلاستيكية أو دوسيه لحفظ المستندات المطلوبة.

خطوات الطالب بعد نتيجة تقليل الاغتراب

وبعد إعلان نتيجة تقليل الاغتراب 2026، يتعين على الطالب التأكد من نتيجة التحويل وطباعة بطاقة الترشيح النهائية، ثم الالتزام بالموعد الذي تحدده الكلية لاستكمال إجراءات القيد وتقديم المستندات المطلوبة.

ويجب على الطلاب متابعة التعليمات الصادرة عن الكليات والجامعات بشكل مستمر، خاصة أن بعض المستندات أو الإجراءات الإضافية قد تختلف من كلية إلى أخرى وفقا لطبيعة الدراسة والقواعد الداخلية المنظمة لعملية القيد.

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