مصادر: أكثر من 150 ألف نزحوا نتيجة قصف الحوثيين للمناطق المدنية

أجبر القصف المتكرر لميليشيا الحوثي، الذي استهدف مناطق مأهولة بالسكان في مناطق باليمن إلى موجة نزوح، تقدر شبكة العربية، أنها تصل لأكثر من 150 ألف نزحوا نتيجة القصف.

وسبق قبل أيام أن نزح مدنيون من مديرية حيس وضواحيها بمحافظة الحديدة، غربي اليمن، حيث نزح 57 أسرة تضم نحو 400 شخص على النزوح من منازلها.

وأفادت الوحدة التنفيذية لإدارة مخيمات النازحين بمحافظة الحديدة، في بيان لها مساء الخميس، بأن الأسر غادرت بشكل عاجل عددًا من القرى في مديريات حيس والجراحي وجبل راس، نتيجة حالة الخوف والهلع الناجمة عن استمرار القصف الحوثي، وتوجهت بحثًا عن ملاذ آمن في مناطق ومواقع بديلة شملت عويس، والقش، ومحوى العبد، والحائط، ومحل الربيع، والنزالي، والحريبة.

وخلفت موجة النزوح القسري أوضاعًا إنسانية ومعيشية بالغة القسوة، إذ اضطرت الأسر إلى ترك معظم ممتلكاتها ومصادر سبل عيشها، بما في ذلك المساكن ومواد الإيواء والأموال والمواشي، وسط محدودية كبيرة في قدرتها على تأمين الاحتياجات الأساسية.



ودعت الجهات الإنسانية والفاعلة إلى سرعة الاستجابة، وإجراء تقييم شامل لاحتياجات الحماية، مع إعطاء الأولوية للأطفال والنساء وكبار السن والأشخاص ذوي الإعاقة والأسر التي لديها مرضى، وإحالة الحالات ذات الاحتياجات الخاصة إلى خدمات الرعاية الصحية والدعم النفسي والاجتماعي، إلى جانب إدراج الأسر النازحة حديثًا ضمن برامج المساعدات وتعزيز الرصد المستمر لحركة النزوح تحسبًا لموجات إضافية في حال استمرار التصعيد والقصف.

كما دفعت موجة التصعيد العسكري التي شنتها ميليشيا الحوثي في جبهات غرب تعز ، جنوبي غرب اليمن، عشرات الأسر إلى الفرار من مناطق المواجهات في مديرية مقبنة، والوصول إلى مناطق أكثر أمناً في مديرية المعافر، وسط مخاوف من اتساع رقعة القتال.

وقالت مصادر محلية، إن سكان قرى في مقبنة والكدحة، إلى جانب مخيمات للنازحين، نزحوا من مساكنهم إلى مواقع أخرى أكثر أمانًا، نتيجة القصف الحوثي الذي يستهدف مناطقهم منذ الصباح.