بيسكوف: روسيا تدعم حرية مرور السفن التجارية عبر مضيق هرمز

أكدت روسيا دعمها حرية مرور السفن التجارية عبر مضيق هرمز، وفق ما ذكر متحدث الكرملين ديمتري بيسكوف خلال إحاطة إعلامية خاصة نظمتها وكالة "سبوتنيك الهند".

ذكر بيسكوف أن الوضع في مضيق هرمز لا يزال متوتراً وموسكو ترغب في عودة الأطراف إلى الاتفاقيات.

وقال إن روسيا ترحب بمشاركة مختلف الدول إذا كانت على استعداد للمساهمة في تعزيز الأمن الإقليمي في الشرق الأوسط.

وفي شأن روسي خاص وفيما يتعلق بالعقوبات، لفت بيسكوف إلى أن الولايات المتحدة قررت منع روسيا من استخدام الدولار كعملة احتياطية لذلك تحولت موسكو إلى العملات الوطنية.



