التليجراف تكشف حقيقة مساعدة الصين لروسيا في حروب المسيرات

كشفت تحقيقات صحفية أن شركة صينية مملوكة للدولة زوّدت روسيا سراً بمواد ومكونات أساسية تستخدم في تصنيع مئات المسيرات.

نقلت هذه الشحنات إلى شركة مرتبطة بشركة "روساتوم" الحكومية الروسية.

كشفت وثائق روسية داخلية، وفق صحيفة "تلجراف" البريطانية أن الشركة الصينية أرسلت إلى روسيا 46 طناً من مواد كيميائية مرتبطة بإنتاج ألياف الكربون.

وتستخدم شركة "ألابوجا-فولوكنو"، التابعة لـ"روساتوم" هذه المواد في إنتاج ألياف الكربون عالية المواصفات المستخدمة في تصنيع المسيرات بعيدة المدى من طراز "جيران"، المبنية على تصميم المسيّرات الإيرانية "شاهد".

وتشير الوثائق إلى أن الشحنة وصلت إلى منشأة تابعة لروساتوم في منطقة ألابوجا الاقتصادية الخاصة في جمهورية تتارستان، حيث تنتج روسيا أعداداً كبيرة من المسيّرات المستخدمة في الحرب ضد أوكرانيا.

وقال ديفيد أولبرايت، مؤسس ورئيس معهد العلوم والأمن الدولي في واشنطن :"هناك محاولة لإخفاء الطلبات الأكثر حساسية"، مضيفاً أن الكمية يمكن أن تكون كافية لإنتاج ألياف الكربون اللازمة لتصنيع ما يصل إلى 1300 مسيّرة انتحارية.