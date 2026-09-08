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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

بالصور

ماذا يحدث لجسمك عند تناول الجبن الريكفورد؟

ماذا يحدث لجسمك عند تناول الجبن الريكفورد؟
ماذا يحدث لجسمك عند تناول الجبن الريكفورد؟
رنا عصمت

تعد الجبن الريكفورد أو الجبن الأزرق من أنواع الجبن الشهيرة التي يفضلها الكثير من الأشخاص، ولكن تناول هذا النوع من الجبن بكثرة يمكن أن يسبب العديد من الأمراض على الصحة.

وقالت الدكتورة شيرين زكي رئيس لجنة سلامة الغذاء، أن الجبن الريكفوردأو الجبن الأزرق يصنع من حليب الضأن ماعز أو الأغنام و يتم حقن فطر البنيسيليوم ريكفورتي فيها بمحاقن خاصة لذا تتكون الثقوب فيها اما من المحاقن أو بشكل طبيعي وفي الحالتين تكون أمنة وليس لها ضرر.
فوائد جبنة الريكفورد Blue Cheese - الأجبان معلومات ووصفات

فوائد الجبن الريكفورد..

1-مفيد في علاج التهاب المفاصل لأنه يحتوي على مضادات الإلتهاب وبالتالي تخفف من آلام المفاصل.

2-الوقاية من تسوس الأسنان لأنها تحتوي على الكالسيوم والفوسفور .

3-تقلل من الجلطات أو الاصابة بالسكتة الدماغية لأنها تزيد من سيولة الدم.

4-مفيدة لمرضى الشرايين والقلب.

5-تعمل على تحسين الذاكرة لأنها تحتوي على الفيتامينات والمعادن والأحماض الأمينية التي تحسن من نشاط الجسم .

6-مفيدة لمرضى الأنيميا وفقر الدم لاحتوائها على الحديد وفيتامين ب 6 و ب 12.


 

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ماذا يحدث لجسمك عند تناول الجبن الريكفورد؟

ماذا يحدث لجسمك عند تناول الجبن الريكفورد؟
ماذا يحدث لجسمك عند تناول الجبن الريكفورد؟
ماذا يحدث لجسمك عند تناول الجبن الريكفورد؟

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