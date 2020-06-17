AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

مرأة

لو عايز تخس .. احذر تناول الجبن اللايت

الأربعاء 17/يونيو/2020 - 02:35 م
الجبن اللايت
الجبن اللايت
Advertisements
هاجر هانئ
يحرص الكثير من الأشخاص الذين يرغبون فى التخلص من الوزن الزائد على تناول الجبن اللايت التى تحتوى على نسبة من الدهن النباتى فيعتقد الكثير أنها صحية وقليلة السعرات الحرارية على عكس الأنواع الأخرى.

لكن حذر الكابتن محمد عادل باتيستا، خبير التغذية ومدرب كمال الأجسام، أن الجبن اللايت  يحتوى على  الدهن النباتى المخلوط مع مجموعة من  الزيوت نباتية  لذلك تعتبر من أسوأ  أنواع الجبن، لأن أغلب الزيوت المستخدمة في الصناعات الغذائية تكون أسوأ أنواع الزيوت وفي الأغلب  مهدرجة بهدف الحفاظ على طعم المنتج ومدة الصلاحية.

اقرأ أيضا..

وأضاف باتيستا، أن جبنة لايت من الأنواع الغير صحية لاحتوائها على دهون نباتية مهدرجه و زيت النخيل المهدرج الذى حول الجبن من منتج صحى إلى منتج غير صحي.

وتابع: أن الدهون  النباتية  تزيد من خطر الإصابة بأمراض القلب والسكتة الدماغية و خطر الإصابة بمرض السكري من النوع الثاني، وزيادة الوزن على عكس ما يعتقد البعض.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

مفاجأة.. الحصول على هذا الفيتامين من الطعام يحمى من النوبات القلبية والسكتات الدماغية

خطر للحامل.. تعرف على أضرار رقائق الشيبس

السكتات الدماغية.. أمراض القلب سبب رئيسي للإصابة بها.. أطعمة عليك التوقف عن تناولها لتحمي نفسك.. وطرق لتحسين تدفق الدم للدماغ

احذر.. السمن الصناعي فيه سم قاتل

سبب رئيسي للوفاة.. تعرف على أعراض السكتة الدماغية وأفضل العادات لتجنب الإصابة بها.. والآثار السلبية الناتجة عنها

دراسة تؤكد: منتجات الألبان كاملة الدسم تحمي من مرض خطير

ترشيحاتنا

فى 5 دقائق.. طرق سحرية للتخلص من الناموس

من الفن إلى إطارات الكاوتش.. العمر الحقيقي لـ حسين أبو حجاج وسر ضخامة جسمه

بينهم الزمالك.. محمد فضل الله: يجوز اعتبار الـ13 ناديا منسحبين واستكمال الدوري

وزير التعليم: سنناقش طلاب المدارس في أبحاثهم المقدمة

القصر العيني: العلاج البريطاني أثبت فاعليته ولكن استخدامه بضوابط

ما هي البؤر الخفية التي تصيبنا بـ كورونا؟

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

على الموتوسكيل .. بن أفليك وحبيبته يتجولان في لوس أنجلوس.. صور

لو عايز تخس .. احذر تناول الجبن اللايت

حامل تكتشف إصابتها بنوع نادر من السرطان قبل ولادة طفلتها بيومين.. تعرف على قصتها