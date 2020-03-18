كارثة.. السمن النباتي تصيبك بهذه الأمراض

السمن النباتى

من الدهون التى تلجأ الكثير من السيدات إلى استخدامها فى تحضير الطعام كبديل للزيوت، ولكن لا يعلم البعض مدى خطورة استخدام السمن النباتى و تأثيره السلبى على صحة

الإنسان

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