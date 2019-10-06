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مرأة

طريقة عمل الكاتشب اللايت لـ سالي فؤاد

الأحد 06/أكتوبر/2019 - 07:30 م
صدى البلد
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قسم المرأة
يحب الكثير تناول الكاتشب بجانب الأطعمة، ولكن يمتنع الذين يعانون من السمنة عن تناوله لحرصهم على نظام غذائي، ولكن نقدم لكم طريقة عمل الكاتشب اللايت لأصحاب الريجيم على طريقة سالي فؤاد.

مكونات الكاتشب اللايت
* 3/4 كوب صلصة طماطم
* كوب ماء
* 3 ملعقة كبيرة خل
* ملعقة كبيرة نشا
* 3 ملاعق كبيرة سكر بودرة
* ملح
* فلفل اسود
* ثوم بودرة
* بصل بودرة
* بابريكا

طريقة تحضير الكاتشب اللايت
* ذوبان النشا في الماء على النار ثم اضافة الصلصة مع التقليب الجيد ويوضع الخل اثناء التقليب.
* يضاف الثوم والبصل والبابريكا والملح والفلفل مع التقليب الجيد
* يرفع الخليط على النار ويتم اضافة السكر الدايت ثم يعبأ في برطمانات.
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