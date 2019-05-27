أضرار كارثية لـ السمن النباتي في كحك العيد

تبدأ السيدات في عمل الكحك مع قرب حلول عيد الفطر المبارك، لكن انتشرت طرق عديدة للكحك التي أصبحت تعجن بالسمن النباتي توفيرا للأموال بعد غلاء أسعار السمن الطبيعي أو البلدي.



أكدت خبيرة التغذية سهيلة جلال أن السمن النباتي وبدون تحديد أسماء تجارية هو عبارة عن زيوت مهدرجة تتحول إلى الحالة الصلبة وهي السمن.



وأشارت سهيلة إلي أن الهدرجة هي الجزيئات التي تتكون منها السمنة حتي تتماسك وتصبح صلبة وتصبح لها قوام السمن وليست سائلة كالزيوت، من خلال إضافة هيدروجين على الزيوت وبالتالي الرابطة بين الجزيئات الضعيفة في حالة الزيت تأخذ هيدروجين ويصعب تكسيرها والتخلص منها داخل الجسم، ولذلك تترسب في الجسم وتعمل علي ارتفاع الكوليسترول وتسبب السمنة وزيادة الوزن تصلب الشرايين والضغط والقلب وبعض الأضرار الأخري.



وقالت إنه من الأفضل استخدام الدهون الطبيعية وأن أثبتت الأبحاث العلمية أن ١-٢ جرام يوميًا يضاعف فرصة الإصابة بجلطات القلب بنسبة تتعدى ٩٠٪؜.



وتشمل منتجات السمن الصناعي "التورت والكيك والكحك والحلويات الشامية والبطاطس الشيبسي ومعجنات الأطفال ناهيك عن الطهى مباشرة به".

