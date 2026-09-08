رافال الفرنسية تبهر الحضور بعروض جوية في سماء مطار العلمين بحضور الرئيس السيسي

شهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، صباح اليوم، عرضًا جويًا مميزًا لطائرة رافال الفرنسية في سماء مطار العلمين الدولي، وذلك خلال فعاليات افتتاح النسخة الثانية من معرض العلمين الدولي للطيران والفضاء 2026.

وقدمت رافال الفرنسية استعراضًا جويًا لافتًا أمام الرئيس السيسي والحضور، تضمن عددًا من المناورات والحركات الجوية التي أظهرت القدرات العالية للطائرة ومهارات الطيارين، وسط أجواء مبهرة في سماء العلمين.

وجاء العرض ضمن سلسلة من العروض الجوية الدولية التي شهدتها فعاليات افتتاح المعرض، بمشاركة فرق من روسيا وإسبانيا وتركيا والسعودية والإمارات وفرنسا والهند، إلى جانب القوات الجوية المصرية.

واختتمت العروض بمناورة استعراضية قدمها فريق الألعاب الجوية المصري، بحضور الرئيس السيسي، إيذانًا بانتهاء مراسم افتتاح النسخة الثانية من معرض العلمين الدولي للطيران والفضاء 2026.