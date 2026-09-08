الرئيس السيسي يشاهد عرضًا جويًا مبهرًا خلال افتتاح معرض العلمين للطيران والفضاء

شهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، صباح اليوم، عرضًا جويًا متميزًا قدمته القوات الجوية المصرية، خلال فعاليات افتتاح النسخة الثانية من معرض العلمين الدولي للطيران والفضاء 2026 بمطار العلمين الدولي، بحضور رئيس جمهورية قبرص وعدد من كبار المسئولين.

شارك في العروض الجوية إلى جانب القوات الجوية المصرية، عدد من الفرق الجوية الدولية من روسيا وإسبانيا وتركيا والسعودية والإمارات وفرنسا والهند، حيث قدمت الفرق المشاركة عروضًا استعراضية متنوعة عكست المهارات العالية والإمكانات المتقدمة في مجال الطيران.

عروض جوية بمشاركة دولية

وتابع الرئيس السيسي وضيوف المعرض العروض الجوية التي شهدت تنفيذ عدد من المناورات والاستعراضات في سماء مطار العلمين الدولي، في إطار فعاليات المعرض الذي يجمع كبرى الجهات والشركات والمؤسسات العاملة في قطاعي الطيران والفضاء.