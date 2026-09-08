إعلان قمة العلمين المصرية القبرصية اليونانية يؤكد دعم حقوق الشعب الفلسطيني والتمسك بحل الدولتين

أكد إعلان مصري قبرصي يوناني لقمة العلمين، الدعم الثابت للحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني وضرورة تحقيق سلام عادل ودائم وشامل قائم على حل الدولتين، حسبما أفادت قناة “ القاهرة الإخبارية ” في خبر عاجل .

وقال إعلان مصري يوناني قبرصي :" الالتزام بتعزيز السلام والأمن والاستقرار والازدهار في منطقة شرق المتوسط والشرق الأوسط".

وأكمل إعلان مصري قبرصي يوناني لقمة العلمين:" نرفض أي أعمال من شأنها زيادة التوتر أو تقويض الاستقرار الإقليمي أو تهديد السلام والأمن الإقليميين".

وتابع إعلان مصري قبرصي يوناني لقمة العلمين: “نؤكد أهمية احترام سيادة الدول واستقلالها وسلامة أراضيها والامتناع عن التهديد باستعمال القوة أو استخدامها”.