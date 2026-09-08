إعلان مصري قبرصي يوناني لقمة العلمين: ملتزمون بتعزيز السلام والأمن في منطقة شرق المتوسط

أكد إعلان مصري قبرصي يوناني لقمة العلمين، الالتزام بتعزيز السلام والأمن والاستقرار والازدهار في منطقة شرق المتوسط والشرق الأوسط، حسبما أفادت قناة “ القاهرة الإخبارية ” في خبر عاجل .



وقال إعلان مصري قبرصي يوناني لقمة العلمين:" ندرك الأهمية المتزايدة لمنطقة شرق المتوسط في وقت تواجه فيه تحديات جيوسياسية عميقة".

وأضاف إعلان مصري قبرصي يوناني لقمة العلمين: نؤكد أهمية مواصلة التشاور والتنسيق بين بلداننا الثلاثة، وآلية التعاون الثلاثي أصبحت نموذجا ناجحا للتعاون الإقليمي".

وتابع إعلان مصري قبرصي يوناني لقمة العلمين: ملتزمون بمواصلة تطوير آلية التعاون الثلاثي استنادا إلى مبادئ الثقة والاحترام والتعاون، وملتزمون بدعم الأمن والاستقرار في المنطقة وتسوية النزاعات والأزمات بالوسائل السياسية والدبلوماسية".

وأكمل إعلان مصري قبرصي يوناني لقمة العلمين:" نرفض أي أعمال من شأنها زيادة التوتر أو تقويض الاستقرار الإقليمي أو تهديد السلام والأمن الإقليميين".

وتابع إعلان مصري قبرصي يوناني لقمة العلمين: “نؤكد أهمية احترام سيادة الدول واستقلالها وسلامة أراضيها والامتناع عن التهديد باستعمال القوة أو استخدامها”ز