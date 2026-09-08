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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

مؤشر سوق الأسهم السعودية يغلق مرتفعا

الأسهم السعودية
الأسهم السعودية
أ ش أ

أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيس، اليوم /الثلاثاء/، مرتفعًا بمقدار 11.52 نقطة، ليصل إلى مستوى 11036.52 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها 3.2 مليار ريال.

وبلغت كمية الأسهم المتداولة - وفق النشرة الاقتصادية اليومية لوكالة الأنباء السعودية لسوق الأسهم السعودية - 164 مليون سهم، سجّلت فيها أسهم 92 شركة ارتفاعًا في قيمتها، فيما تراجعت أسهم 160 شركة.

وكانت أسهم شركات (بنان، وصدق، وأسمنت نجران، ومدينة المعرفة، ولجام للرياضة) الأكثر ارتفاعًا، أما أسهم شركات (جبسكو، والفخارية، والمصافي، والخدمات الأرضية، وجدوى ريت السعودية) الأكثر انخفاضًا في التعاملات، وتراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 8.02% و3.75%، فيما كانت أسهم شركات (الكيميائية، وأرامكو السعودية، وباتك، والكثيري، وأنابيب) هي الأكثر نشاطًا بالكمية، بينما جاءت أسهم شركات (الراجحي، وأرامكو السعودية، والأسماك، والكيميائية، والصناعات الكهربائية) الأكثر نشاطًا في القيمة.

وأغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية (نمو) منخفضًا بمقدار 34.63 نقطة، ليصل إلى مستوى 21706.67 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها 13.9 مليون ريال، وبلغت كمية الأسهم المتداولة أكثر من مليوني سهم.

مؤشر الأسهم السعودية الأسهم المتداولة

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