المقاتلة الشبحية الروسية Su-57E ومنظومة إس 400 الصاروخية تظهران لأول مرة في معرض العلمين الدولي للطيران والفضاء.. صور

شهدت النسخة الثانية من معرض العلمين الدولي للطيران والفضاء مشاركة بارزة للمقاتلة الروسية الشبحية Su-57E، التي ظهرت لأول مرة في المعرض بنسختها التصديرية، في مشاركة حملت معها عددا من المفاجآت، أبرزها عرض حزمة من الأسلحة الجديدة التي لم يسبق الكشف عنها بهذا الشكل، سواء داخل روسيا أو خارجها.



وترافقت مشاركة المقاتلة الروسية مع استعراض مجموعة من الأسلحة الجوية المتطورة، من بينها صواريخ جو–جو وجو–أرض وصواريخ كروز ومضادة للرادار، شملت:

RVV-MD2 .. صاروخ جو–جو قصير المدى.

.. صاروخ جو–جو قصير المدى. RVV-BD .. صاروخ جو–جو بعيد المدى.

.. صاروخ جو–جو بعيد المدى. Kh-38MLE .. صاروخ جو–أرض.

.. صاروخ جو–أرض. Kh-69 .. صاروخ كروز شبح ودقيق التوجيه.

.. صاروخ كروز شبح ودقيق التوجيه. Kh-58UShKE.. صاروخ مضاد للرادار.

ولم تتوقف المفاجآت الروسية عند المقاتلة وتسليحها، إذ شهد المعرض أيضا عرض مسيرات شبحية مصممة للإطلاق من مقاتلات الجيل الخامس، قبل الكشف لاحقا عن اسمي منصتين جديدتين هما S-71M وS-71K.



وبحسب ما أعلنته روسيا، تتميز هذه المنصات بخصائص شبحية، ومدى طويل، وسرعات مرتفعة، ومن المقرر أن تظهر لأول مرة عالميًا في مصر إلى جانب المقاتلة Su-57E، في مشاركة تعكس توجه موسكو إلى استعراض أحدث منظوماتها الجوية والتسليحية أمام جمهور دولي واسع.



وبجانب ذلك، شاركت الطائرة ياك-130 المطورة ضمن الجناح الروسي، بعد تحديثها لتصبح طائرة قتالية خفيفة وفعالة، قادرة على الاشتباك مع الأهداف الجوية والبرية على مدار الساعة، وفي مختلف الظروف الجوية، إلى جانب طائرة النقل العسكري إليوشن.



وفي الساحة الداخلية للمعرض، عرضت شركة ألماز-أنتيي الروسية طيفا واسعا من منظومات الدفاع الجوي، ضمن مشاركتها في معرض العلمين الدولي للطيران والفضاء، حيث ضمت المعروضات منظومات متنوعة تمتد من نظام أنتيي-400 بعيد المدى، مرورا بعائلة منظومات تور الصاروخية، ومنظومة فايكنج متوسطة المدى، وصولا إلى مركبة الدفاع الجوي المتنقلة تايفون-بي في أوه، المخصصة للحماية المباشرة للقوات.

كما عرضت شركة المنظومات عالية الدقة القابضة JSC مجموعة من الأسلحة والمعدات العسكرية ذات الطلب المرتفع، من بينها منظومات الدفاع الجوي من عائلة بانتسير، ومنظومة الصواريخ الموجهة المضادة للدروع كورنيت-إم ، ومنظومة الصواريخ العملياتية-التكتيكية إسكندر-إي ، إلى جانب منظومة الدفاع الجوي المحمولة على الكتف إيغلا-إس ، والصاروخ الموجه الخفيف متعدد الأغراض إزديلي-305إي .



وشملت المعروضات كذلك مركبات قتالية ومدرعات روسية، من بينها بي إم بي-2 إم المزودة بالوحدة القتالية بيريجوك، وبي إم بي-3، و بي إم دي-4، إلى جانب مجموعة أخرى من الأنظمة والتجهيزات العسكرية.



معرض العلمين الدولي للطيران والفضاء

وتنظم فعاليات النسخة الثانية من معرض العلمين الدولي للطيران والفضاء خلال الفترة من 8 إلى 10 سبتمبر بمدينة العلمين، وذلك بتنظيم من جهات مصرية رئيسية من بينها وزارة الدفاع والقوات الجوية ووزارة الطيران المدني ووكالة الفضاء المصرية وشركة مصر للطيران وشركات وطنية أخرى، بما يعكس الطابع المتكامل للمعرض الذي يجمع بين البعدين العسكري والمدني ومجالات الطيران والفضاء والتكنولوجيا.

ويشارك في فعاليات النسخة الثانية من معرض العلمين الدولي للطيران والفضاء، أكثر من 250 عارضا يمثلون 50 دولة إلى جانب أكثر من 100 طائرة من مختلف الطرازات بمشاركة كبرى الشركات والمؤسسات الرائدة عالميا في مجالات الطيران والفضاء.

ويتيح المعرض الذي يعد أحد أبرز الفعاليات المتخصصة في مجال الطيران على مستوى أفريقيا والشرق الأوسط فرصا للتعاون وتبادل الخبرات والاطلاع على أحدث التقنيات في مختلف مجالات الطيران والتسليح الجوي والمسيرات الجوية وتكنولوجيا الفضاء.

مشاركة كبرى الشركات الغربية

ومن أبرز المشاركين في المعرض شركة إيرباص الأوروبية إلى جانب شركة بوينج إحدى كبرى الشركات العالمية في صناعة الطائرات والأنظمة الجوية كما تشارك شركة داسو للطيران الفرنسية المصنعة لطائرات رافال ومن بريطانيا تشارك شركة بي إيه إي سيستمز إحدى كبرى شركات الصناعات الدفاعية عالميا.

حضور روسي صيني تركي قوي في المعرض

ولا يتوقف المشهد عند الشركات الغربية إذ تشهد قائمة العارضين حضورا روسيا وصينيا وتركيا بارزا من خلال شركات وكيانات متخصصة في الصناعات الدفاعية والطيران والفضاء حيث تشارك شركة ألماز أنتي الروسية المتخصصة في منظومات الدفاع الجوي والدفاع الصاروخي وأنظمة التحكم فيما تحضر الصين عبر كيانات من بينها CATIC وCPMIEC وALIT التابعة لمنظومة صناعة الطيران والفضاء الصينية بينما تشارك تركيا من خلال شركة أسيلسان المتخصصة في الأنظمة الإلكترونية والعسكرية بما في ذلك الرادارات والأنظمة الكهروبصرية والاتصالات.

مشاركة عربية نوعية

ولا تقتصر المشاركة على الشركات العالمية الكبرى بل تمتد إلى الصناعات الدفاعية العربية الساعية إلى تعزيز حضورها في الأسواق الدولية حيث تبرز المشاركة الوطنية المصرية لشركات تابعة للقطاع الخاص المصري وكذلك شركة إيدج جروب الإماراتية التي تضم عشرات الكيانات العاملة في مجالات المنصات والأنظمة والصواريخ والأسلحة وتقنيات الفضاء والاستخبارات والمسيرات بما يمنح المعرض بعدا عربيا مهما.