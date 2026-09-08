أسلحة وأنظمة متطورة.. الإنتاج الحربي يستعرض أحدث الصناعات بمعرض العلمين الدولي للطيران

شاركت وزارة الإنتاج الحربي في فعاليات النسخة الثانية من معرض العلمين الدولي للطيران والفضاء "EIAS 2026"، المقام خلال الفترة من 8 إلى 10 سبتمبر الجاري، بمطار العلمين الدولي، تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، وذلك بهدف بناء شراكات فاعلة مع ممثلي الدول الشقيقة والصديقة وتعزيز سبل التعاون مع شركات القطاع الخاص العاملة في مختلف المجالات الصناعية والتكنولوجية، والعمل على توطين أحدث تكنولوجيات التصنيع الدفاعي وتعميق التصنيع المحلي.

تكنولوجيات التصنيع الدفاعي وتعميق التصنيع المحلي

ويضم جناح وزارة الإنتاج الحربي بالمعرض مجموعة متنوعة ونماذج لمنتجاتها التي يتم تصنيعها وفقًا لأحدث التكنولوجيات العالمية، لتلبية احتياجات القوات المسلحة والشرطة من مختلف الذخائر والأسلحة والمعدات والأنظمة الإلكترونية المتطورة.

الصناعات الدفاعية المصرية

وشهد جناح الوزارة إقبالا من زوار المعرض، والذين أشادوا بمعروضات الإنتاج الحربي، والتي تعكس مدى التقدم الذي وصلت إليه الصناعات الدفاعية المصرية.

ومن المقرر أن تشهد أيام المعرض عقد لقاءات ومباحثات تجمع بين الدكتور المهندس صلاح سليمان جمبلاط، وزير الدولة للإنتاج الحربي، وعدد من الشخصيات الهامة ورؤساء الشركات المشاركة بالمعرض، لبحث سبل الشراكة والتكامل الصناعي، والوقوف على أحدث التكنولوجيات.

معرض العلمين الدولي للطيران والفضاء "EIAS 2026"

جدير بالذكر أن معرض العلمين الدولي للطيران والفضاء "EIAS 2026" يعد منصة استراتيجية تقام كل عامين وتجمع كبرى الشركات والمؤسسات العاملة في قطاعات الطيران والدفاع والفضاء، بما يتيح فرصًا واسعة لتبادل الخبرات واستكشاف مجالات التعاون والشراكة بين مختلف الأطراف الدولية، وتستقبل النسخة الحالية من المعرض نحو (250) عارضًا من (50) دولة، و(12000) زائر تقريبًا.