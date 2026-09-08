أقوى بيان لكندا و11 دولة أوروبية.. عقوبات على إسرائيل بسبب عمليات التهجير في الضفة

أكد بيان لكندا و11 دولة أوروبية أن سلوك الحكومة الإسرائيلية في الضفة الغربية يقوض إمكانية حل الدولتين، وأن الوضع يتدهور بسرعة مع مستويات غير مسبوقة من عنف المستوطنين وتوسيع المستوطنات.

وأضاف بيان لكندا و11 دولة أوروبية: عازمون على تقييد تجارة السلع مع المستوطنات غير القانونية بموجب القانون الدولي ويجب على إسرائيل أن توقف فورا توسيع المستوطنات وأن تضمن المساءلة عن عنف المستوطنين.

وتابع البيان: عازمون على حماية حل الدولتين وسنتخذ الإجراءات اللازمة لتحقيق سلام عادل ودائم ونعارض بشدة أي إجراءات تعد بمثابة ضم للأراضي الفلسطينية وتهجير قسري للسكان.

أكد وزير الخارجية البريطاني إيد ميليباند أن الحكومة البريطانية تقر بوجود تطهير عرقي للفلسطينيين ارتكبه إرهابيون مستوطنون في مناطق بالضفة الغربية.

وتابع وزير الخارجية البريطاني: سنرفض كل طلبات تراخيص السلاح وغيرها من الصادرات التي تساهم بشكل كبير في الاحتلال.