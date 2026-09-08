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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

محافظ قنا والسفيرة نبيلة مكرم يشهدان ختام مهرجان الكرازة المرقسية 2026 بدير الملاك بنقادة

مهرجان الكرازة المرقسية
مهرجان الكرازة المرقسية
يوسف رجب

شهد اللواء دكتور مصطفى الببلاوي، محافظ قنا، والسفيرة نبيلة مكرم، رئيس الأمانة الفنية للتحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، فعاليات مهرجان الكرازة المرقسية 2026 بدير الملاك بنقادة، بحضور الأنبا بيمن، أسقف نقادة وقوص ورئيس دير رئيس الملائكة ميخائيل ببرية الأساس، لمشاركة أبناء المحافظة احتفالاتهم التي تعكس عمق الترابط والنسيج الوطني الواحد الذي يجمع أبناء الشعب المصري على أرض محافظة قنا.

شهد الحفل الأنبا أغناطيوس، الأسقف العام لمطرانية قنا، والنائب نان نصرالله، عضو مجلس الشيوخ، والنائب علي عبدالقادر، والنائب أحمد العويضي، أعضاء مجلس النواب، وعدد من الآباء والكهنة، والقيادات التنفيذية والشعبية بالمحافظة.

وتضمنت فعاليات حفل الختام عدد من العروض الفنية والاستعراضية والأنشطة المشاركة في مهرجان الكرازة المرقسية، التي قدمها المشاركون وسط تفاعل كبير من الحاضرين عكست طاقاتهم الإبداعية ومواهبهم المتميزة في شتى المجالات الثقافية والفنية.

فيما أعرب الأنبا بيمن، عن تقديره لحضور اللواء دكتور مصطفى الببلاوي، محافظ قنا، والسفيرة نبيلة مكرم، وحرصهم على مشاركة أبناء الإيبارشية احتفالاتهم، مثمناً الجهود المبذولة من الجهاز التنفيذي لتحقيق الأمن والاستقرار والتنمية في مختلف مراكز وقرى المحافظة.

ووجه محافظ قنا، الشكر والتقدير لهذا المجهود الذي يشكل شخصية الشباب المصري، والمسابقات التي تخلق روح التنافسية، التي نحتاجها لبناء الجمهورية الجديدة، للوقوف صامدين ونسيج واحد.

وأشاد الببلاوي، بمستوى الأداء والرسائل التي حملتها العروض، مؤكداً دعم المحافظة الكامل لكافة الأنشطة والمواهب الشبابية التي تسهم في بناء جيل واعي بقضايا وطنه، وسط جهود مبذولة من القائمين على المهرجان في تنظيم هذه الفعاليات الهادفة التي ترسخ قيم الولاء والانتماء.

وأكد محافظ قنا، أهمية هذه الفعاليات في ترسيخ قيم المواطنة ونشر المحبة والسلام، مشيداً بدور الكنيسة المصرية في دعم مسيرة التنمية والتلاحم المجتمعي، خاصة وأن هذه الأنشطة الثقافية تسهم بشكل فعال في بناء شخصية سوية واعية قادرة على المشاركة في مسيرة البناء والتنمية التي تشهدها الدولة المصرية.
 


قنا مهرجان الكرازة المرقسية الكنيسة المصرية أخبار قنا

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