تعليم قنا تحصد المركز الأول مكرر جمهورياً في مسابقة «أجمل حديقة مدرسية»

قال طارق محمد سعد الدين، مدير مديرية التربية والتعليم بقنا، إن مديرية التربية والتعليم بقنا فازت بالمركز الأول مكرر في مسابقة «أجمل حديقة مدرسية» للمرحلتين الابتدائية والإعدادية، عن الفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي 2025/2026.

وأعرب سعد الدين ، عن سعادته بهذا الإنجاز المتميز، مقدمًا التهنئة لجميع القائمين على المسابقة والمشاركين فيها بإشراف الدكتور وائل سيد النجمى، مدير عام التعليم العام وتنفيذ حاتم محمد عباس، موجه عام التربية الزراعية بالمديرية.





وأشاد وكيل وزارة التربية والتعليم بقنا، بالجهود المبذولة للارتقاء بالبيئة المدرسية، وتحويل المدارس إلى بيئة تعليمية جاذبة تهتم بالجمال والتشجير والحفاظ على البيئة.

وأكد سعد الدين، بأن هذا الفوز يعكس ما تتميز به مدارس المحافظة من اهتمام بالأنشطة الطلابية والمبادرات التي تسهم في تنمية روح الإبداع والانتماء لدى الطلاب، إلى جانب حرص المديرية على توفير بيئة مدرسية آمنة وصحية وجاذبة لأبنائنا الطلاب.

ووجّه وكيل وزارة التربية والتعليم بقنا، الشكر والتقدير لكل من ساهم في تحقيق هذا الفوز، متمنيًا مزيدًا من التميز والنجاح لمديرية التربية والتعليم بقنا ومدارسها وطلابها.