أسعار الغاز الأوروبي ترتفع 2% مع تصاعد مضيق هرمز ونقص المخزونات

ارتفعت أسعار الغاز الطبيعي بالجملة في أوروبا بنحو 2% اليوم /الإثنين/، لتقترب من أعلى مستوياتها منذ أواخر عام 2023، وسط تصاعد المواجهة العسكرية في الشرق الأوسط واستمرار انخفاض مخزونات الغاز.

وأبقت هذه التطورات أسواق الطاقة في حالة ترقب، مع تزايد المخاوف من اضطرابات حادة في الإمدادات بالتزامن مع اقتراب فصل الشتاء.

وصعد العقد الهولندي القياسي للغاز تسليم الشهر المقبل وفق بيانات وكالة أنباء "بلومبرج" بنحو 2% إلى نحو 73.80 يورو لكل ميجاوات/ساعة، ليظل دون أعلى مستوى له في عدة سنوات عند 74.32 يورو، والذي سجله الأسبوع الماضي.

ويعكس تجدد صعود الأسعار استمرار علاوة المخاطر الجيوسياسية المضمنة في منحنيات أسعار العقود الآجلة للغاز في أوروبا، مع إعادة المتعاملين تقييم أمن إمدادات الشتاء في أعقاب الضربات العسكرية الأخيرة والتهديدات التي تستهدف حركة الشحن عبر ممرات الطاقة الحيوية في الشرق الأوسط.

وتزايدت حدة المخاوف في الأسواق بعدما أعلنت السلطات الإيرانية خططًا لإقامة منطقة حظر خارج مضيق هرمز خلال الأيام المقبلة.

ويمر عبر مضيق هرمز نحو خمس حركة التجارة العالمية من الغاز الطبيعي المسال، يأتي معظمها من قطر، ما يجعل احتمال فرض قيود رسمية على العبور أو استمرار المناوشات العسكرية تهديدًا لشريان إمدادات حيوي إلى أوروبا.

وبناءً على ذلك، تضطر شركات المرافق الأوروبية إلى تقديم عروض أكثر تنافسية من المشترين الآسيويين للحصول على شحنات الغاز الطبيعي المسال المتاحة من حوض الأطلسي، بهدف تعويض أي عجز محتمل في الإمدادات.

تأتي الصدمة الجيوسياسية في وقت تواجه فيه البنية التحتية للطاقة في أوروبا نقصًا حادًا في احتياطيات الغاز المخزنة تحت الأرض، مع اقتراب موسم ضخ الغاز الصيفي من نهايته.

وتظهر بيانات البنية التحتية للغاز في أوروبا أن منشآت التخزين في المنطقة ممتلئة بنحو 62% من طاقتها، أي أقل بنحو 17 نقطة مئوية من متوسط السنوات الخمس الماضية في هذا الوقت من العام.

وأدت موجات الحر الشديدة التي ضربت جنوب أوروبا خلال الصيف إلى زيادة توليد الكهرباء من محطات الغاز، في حين حدت أعمال الصيانة الدورية لخطوط الأنابيب البحرية في النرويج وتأخر شحنات الغاز الطبيعي المسال من قطر بشدة من معدلات ضخ الغاز إلى المخزونات خلال شهر أغسطس الماضي.

وحذر متعاملون في السوق من أن تأخر إعادة ملء مخزونات الغاز الأوروبية بصورة كبيرة عن الجدول الزمني، بالتزامن مع استمرار أي اضطرابات في تدفقات الغاز الطبيعي المسال المنقولة بحرًا خلال الخريف، سيجعل القارة أكثر عرضة لارتفاعات حادة في الأسعار واحتمال فرض قيود على الإمدادات خلال موجات البرد الشتوية الممتدة.

ويواصل الارتفاع المستمر في أسعار الغاز الطبيعي بالجملة، إلى جانب بقاء خام برنت فوق مستوى 90 دولارًا للبرميل، تأجيج المخاوف من التضخم الناجم عن ارتفاع تكاليف الإنتاج في القطاعات الصناعية وقطاعات التجزئة الأوروبية.

ومع تسارع التضخم العام في منطقة اليورو إلى 3.3% في أغسطس، مدفوعا بصورة أساسية بارتفاع مكونات الطاقة 14.3%، قامت أسواق المال بتسعير شبه كامل لرفع أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس هذا الأسبوع من جانب رئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاجارد وصناع السياسة النقدية.

