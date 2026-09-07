التذكرة بـ 300 جنيه.. جهود مكثفة لضبط شاب خلع مرآة قطار مطروح وألقاها من النافذة

بدأت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية بالتنسيق مع الهيئة القومية لسكك حديد مصر فحص مقطع فيديو متداول على منصات التواصل الاجتماعي، يظهر فيه أحد الشباب وهو يقوم بـ خلع مرايات الحمام الخاصة بقطار مطروح وإلقائها من النافذة.

وظهر الشاب في المقطع المتداول وهو يخرّب محتويات قطار مطروح (الدرجة الثالثة المكيفة)، مبرراً تصرفه بعبارة: "التذكرة بـ 300 جنيه وهاخلص حقي".

وأعلنت مصادر مسئولة بالسكة الحديد عن تحرك عاجل لتحديد هوية المتهم واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، حيث يعد هذا التصرف إتلافاً للمال العام وتخريباً لمرفق يخدم المواطنين.

وتكثف الأجهزة المعنية جهودها من خلال تفريغ الكاميرات وتتبع بيانات حجز تذاكر الرحلة للوصول إلى المتهم وضبطه في أسرع وقت.