العربية انقلبت فى الترعة.. القبض على المتهمين بمحاولة سرقة سائق ميكروباص بالفيوم

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بموقع التواصل الإجتماعى تضمن تضرر قائد سيارة من شخصين لقيامهما بمحاولة سرقته بالإكراه والتعدى عليه بسلاح أبيض وإحداث إصابته مما أدى إلى إنقلاب السيارة بأحد المصارف المائية بالفيوم.

بالفحص تبين أنه بتاريخ 28/ أغسطس المنقضى تبلغ لمركز شرطة سنورس بالفيوم بإنقلاب سيارة أجرة "ميكروباص" بأحد الطرق بدائرة المركز ، وبالإنتقال وسؤال قائدها (سائق " مصاب بجروح بالرقبة" – مقيم بالجيزة) أفاد أنه حال تواجده بموقف السيارات بمنطقة المرج حضر له شخصين وطلبا منه توصيلهما لحضور حفل زفاف بمحافظة الفيوم وحال سيرهم بالطريق محل البلاغ قاما بالتعدى عليه بسلاح أبيض وإحداث إصابته ومحاولة سرقة سيارته بالإكراه ولدى مقاومته لهما إنقلب بالسيارة، وتمكن بمساعدة الأهالى من ضبط أحدهما وبحوزته (2 سلاح أبيض "المستخدمان فى التعدى") ، ولاذ الآخر بالهرب.





أمكن تحديد مكان إختباء المتهم الهارب وضبطه ، وبمواجهتهما إعترفا بإرتكابهما الواقعة على النحو المُشار إليه.





تم إتخاذ الإجراءات القانونية فى حينه.. وبعرض المتهمين على النيابة العامة قررت حبسهما على ذمة التحقيقات.





