وداع بالدموع في جنازة والدة الكابتن أكرم عبد المجيد.. صور

شهدت قرية المعتمدية بمركز المحلة الكبرى في محافظة الغربية منذ قليل وداع جنائزي مهيب لجثمان والدة الكابتن اكرم عبد المجيد لاعب نادي الزمالك وبلدية المحلة الأسبق عقب انتهاء من أداء صلاة الجنازة بمسجد البدراوي بمسقط رأسه بقرية المعتمدية بمركز المحلة.
رحيل مفاجىء وصادم
وسادت ملامح الحزن والدموع علي أعين الكابتن اكرم وسط مواساة زملائه وجيرانه قليل دفن جثمان الفقيدة بمقابر الأسرة فضلا عن تقديم واجب العزاء ومواساته أمام مقر منزل العائلة .
بكاء ودموع اكرم عبد المجيد
الجدير بالذكر أن الفقيدة لفظت أنفاسها الأخيرة عقب تعرضها لوعكة صحية مفاجئة خلال الساعات الأخيرة أثناء تلقيها العلاج بأحد المراكز الطبية الخاصة .