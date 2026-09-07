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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

سيف عيسى يكتب التاريخ ويتوج بذهبية الجائزة الكبرى للتايكوندو موچو بكوريا الجنوبية

سيف عيسى
سيف عيسى
عبدالله هشام

توج البطل المصري سيف عيسى بالمركز الأول والميدالية الذهبية في منافسات وزن +80 كجم ببطولة الجائزة الكبرى للتايكوندو المقامة في كوريا الجنوبية، بعد مشوار قوي واستثنائي حقق خلاله 4 انتصارات متتالية على نخبة من أبطال العالم والاولمبياد.

واستهل سيف عيسى مشواره في البطولة بالفوز على بطل تونس بنتيجة 2-0، ليواصل انتصاراته في الدور ربع النهائي ويتغلب على بطل إسبانيا بنتيجة 2-0، ليضمن بذلك التأهل إلى منصة التتويج.

وفي الدور نصف النهائي، نجح البطل المصري في تحقيق الفوز على بطل اليونان بنتيجة 2-1 الذي قد فاز بدور الثمانية على بطل انجلترا صاحب فضية اولمبياد باريس ٢٠٢٤، ليحجز مقعده في المباراة النهائية.

ولم يكن التأهل إلى النهائي مجرد ضمان لميدالية، بل منح سيف عيسى أيضًا بطاقة التأهل والمشاركة في بطولة الجائزة الكبرى النهائية G10، المقرر إقامتها في كازاخستان خلال شهر نوفمبر 2026، والتي تعد من أهم محطات الموسم ويحصل الفائز فيها على 100 نقطة مؤثرة في التصنيف.

وبذلك يلحق سيف عيسى ببطلة مصر جنى خطاب، التي كانت قد ضمنت مشاركتها أيضاً في بطولة الجائزة الكبرى النهائية بعد تتويجها بالميدالية الفضية في بطولة الجائزة الكبرى بروما في يونيو 2026، لتواصل مصر حضورها في واحدة من أهم بطولات التايكوندو العالمية.

وفي المباراة النهائية، واصل سيف عيسى تألقه وحقق الفوز على اللاعب الروسي صاحب ذهبية اولمبياد دورة طوكيو الاولمبية ٢٠٢١ بنتيجة 2-0، ليتوج بالميدالية الذهبية ويعتلي قمة منافسات وزن +80 كجم.

وتزداد قيمة الإنجاز بالنظر إلى قوة المنافسة، حيث نجح اللاعب الروسي، بطل المباراة النهائية، في التأهل للنهائي بعدما حقق الفوز في الدور نصف النهائي على اللاعب الإيراني صاحب الميدالية الذهبية في دورة الألعاب الأولمبية باريس 2024، قبل أن ينجح سيف عيسى في التفوق عليه في النهائي والتتويج بالذهب.

وتُعد هذه الميدالية أول ميدالية ذهبية لمصر في تاريخ مشاركاتها ببطولات الجائزة الكبرى في منافسات الرجال، بعد أن سبق لبطلة مصر هداية ملاك التتويج بذهبية الجائزة الكبرى للسيدات عام 2015 في المكسيك.

ويواصل سيف عيسى كتابة تاريخه كأحد أبرز أبطال التايكوندو المصريين، بعدما نجح في حصد الميدالية البرونزية التاريخية في منافسات التايكوندو بدورة الألعاب الأولمبية طوكيو 2020 كما حصل اواخر العام الماضى على ميدالية ذهبية تاريخية ببطولة العالم بالصين.

ويأتي هذا التتويج ليؤكد عودة البطل المصري بقوة إلى منصات التتويج العالمية، في إطار طموحه لمواصلة حصد الإنجازات والمنافسة على ميدالية أولمبية جديدة خلال دورة الألعاب الأولمبية لوس أنجلوس 2028.

وتمثل مشاركة المنتخب المصري في بطولة الجائزة الكبرى محطة مهمة ضمن برنامج إعداد المنتخب الوطني، في إطار رؤية مجلس إدارة الاتحاد المصري للتايكوندو برئاسة المستشار محمد مصطفى، من خلال توفير أقوى الاحتكاكات الدولية أمام أبطال مصر، ومواجهة أفضل لاعبي العالم، وحصد النقاط المؤثرة في التصنيف الأولمبي، في الطريق نحو التأهل إلى دورة الألعاب الأولمبية لوس أنجلوس 2028.

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