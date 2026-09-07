هيتجنن.. إمام عاشور يستهدف العودة أمام المقاولون لحجز مكانه مع منتخب مصر

كشف الإعلامي أحمد شوبير عن رغبة إمام عاشور، لاعب وسط الأهلي، في العودة للمشاركة مع الفريق خلال مواجهة المقاولون العرب المقبلة، مؤكدًا أن اللاعب يسعى للظهور في المباراة من أجل الحفاظ على فرصه في الانضمام إلى منتخب مصر.

وقال شوبير، خلال برنامجه الإذاعي: «إمام عاشور هيتجنن ويشارك في الماتش الجاي قصاد المقاولين عشان يروح المنتخب».

ويستعد الأهلي لمواجهة المقاولون العرب في الجولة الرابعة من بطولة الدوري المصري الممتاز، والمقرر إقامتها الأربعاء 9 سبتمبر، في تمام الساعة الثامنة مساءً، على استاد المقاولون العرب.

وكان إمام عاشور قد ابتعد عن المشاركة خلال الفترة الماضية بسبب الإصابة، قبل أن يخضع لبرنامج تأهيلي وتجهيزي بهدف استعادة جاهزيته البدنية والفنية، تمهيدًا للعودة إلى المباريات.

وتأتي رغبة عاشور في المشاركة مع الأهلي في توقيت مهم، خاصة مع اقتراب تجمع منتخب مصر، حيث يأمل اللاعب في استعادة مكانه ضمن حسابات الجهاز الفني للفراعنة.

ويبحث الأهلي عن مواصلة انطلاقته القوية في الدوري، بعدما حقق الفوز في مبارياته الثلاث الأولى أمام إنبي وزد وسموحة، ويسعى لتحقيق الانتصار الرابع على التوالي أمام المقاولون العرب.