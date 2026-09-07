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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تحقيقات وملفات

حسام حسن أمام اختبار الاختيارات الجديدة.. هل تحمل قائمة منتخب مصر مفاجآت في معسكر سبتمبر؟

حسام حسن
حسام حسن
محمود أحمد

تترقب جماهير الكرة المصرية، ملامح قائمة منتخب مصر المنتظر إعلانها لمعسكر سبتمبر في ظل سعي الجهاز الفني للفراعنة بقيادة حسام حسن ، لإجراء بعض التعديلات على المجموعة التي يعتمد عليها قبل خوض الارتباطات المقبلة خلال فترة التوقف الدولي.

ويستعد منتخب مصر لخوض مواجهتين أمام أنجولا وجنوب السودان ضمن التصفيات المؤهلة إلى كأس الأمم الإفريقية 2027، إلى جانب مواجهة ودية أمام منتخب جنوب إفريقيا في برنامج يمنح حسام حسن فرصة جديدة لتقييم عناصره وتجربة بعض الوجوه التي أثبتت حضورها مع أنديتها خلال الأسابيع الأخيرة.

ورغم أن المؤشرات الأولية لا توحي بوجود تغييرات جذرية في قائمة الفراعنة فإن بعض الأسماء الجديدة أو العائدة تبدو مرشحة بقوة للدخول في الحسابات بعدما فرضت نفسها من خلال المشاركة المستمرة والتألق مع أنديتها.

ومن هنا يبرز السؤال: هل تشهد قائمة منتخب مصر في معسكر سبتمبر مفاجآت جديدة؟ وهل يدفع تألق بعض اللاعبين في بداية الموسم حسام حسن إلى تغيير حساباته؟

الجزار.. من خارج الحسابات إلى المنتخب؟

يبدو عمرو الجزار أحد أبرز الأسماء المرشحة للعودة إلى قائمة منتخب مصر بعدما تغيرت وضعيته بصورة واضحة خلال الفترة الأخيرة.

المدافع الذي سبق أن دخل حسابات الجهاز الفني عندما كان لاعبًا في البنك الأهلي ابتعد عن المشهد الدولي بعد انتقاله إلى الأهلي بسبب عدم حصوله على عدد كافٍ من دقائق المشاركة قبل أن تتغير المعطيات مع بداية الموسم الحالي.

وحصول الجزار على فرصة أساسية مع الأهلي أعاد اسمه بقوة إلى دائرة المرشحين للانضمام إلى المنتخب خاصة أن حسام حسن سبق أن أبدى اهتمامًا باللاعب ما يجعل استدعاءه هذه المرة منطقيًا في ظل ارتفاع جاهزيته الفنية والبدنية.

وبالتالي فإن وجود الجزار في قائمة سبتمبر حال حدوثه لن يكون مفاجأة كاملة وإنما سيكون انعكاسًا مباشرًا لسياسة الجهاز الفني التي تربط الاختيارات بالمشاركة والمستوى مع الأندية.

محمد شحاتة.. فرصة جديدة مع الفراعنة

ولا يختلف وضع محمد شحاتة كثيرًا بعدما أعاد لاعب وسط الزمالك نفسه إلى حسابات المنتخب بفضل المستويات التي قدمها مع الفريق الأبيض خلال مباريات الدوري.

ويمثل شحاتة نوعية مختلفة من اللاعبين بالنسبة إلى حسام حسن نظرًا إلى قدرته على أداء أكثر من دور في وسط الملعب وهو ما يمنح الجهاز الفني مرونة أكبر في التعامل مع المباريات المختلفة.

وفي ظل المنافسة القوية على مراكز الوسط سيكون دخول شحاتة إلى القائمة بمثابة رسالة بأن الأداء مع النادي يمكن أن يغير ترتيب اللاعبين داخل حسابات المنتخب.

كما أن عودة اللاعب ستفتح باب المنافسة بصورة أكبر بين عناصر الوسط في ظل وجود أسماء مثل مروان عطية وحمدي فتحي وإمام عاشور ومهند لاشين إلى جانب العناصر التي يمكنها اللعب في أكثر من مركز.

لا تغييرات واسعة.. ولكن المنافسة تشتعل

ومن المتوقع أن يحافظ حسام حسن على الهيكل الأساسي لقائمة المنتخب خصوصًا أن الجهاز الفني يسعى إلى تحقيق أكبر قدر من الاستقرار خلال المرحلة المقبلة.

وتبقى حراسة المرمى من المراكز التي تبدو مستقرة نسبيًا في ظل وجود محمد الشناوي والمهدي سليمان ومصطفى شوبير ومحمد علاء ضمن الحسابات.

أما خط الدفاع فيضم مجموعة من العناصر صاحبة الخبرة مثل ياسر إبراهيم ومحمد عبد المنعم ورامي ربيعة ومحمد هاني إلى جانب حسام عبد المجيد وكريم حافظ وأحمد فتوح مع إمكانية دخول عمرو الجزار إلى المجموعة.

وفي خط الوسط تبدو المنافسة أكثر شراسة خصوصًا مع تعدد الخيارات أمام المدير الفني بداية من مروان عطية وحمدي فتحي وإمام عاشور مرورًا بمحمد شحاتة ومهند لاشين ووصولًا إلى العناصر الهجومية التي يمكنها شغل أدوار مختلفة.

أما الهجوم فيبقى محمد صلاح وعمر مرموش في مقدمة الخيارات إلى جانب إبراهيم عادل ومحمود حسن تريزيجيه وأحمد زيزو وهيثم حسن مع وجود حمزة عبد الكريم ضمن قائمة المرشحين.

صلاح ومرموش.. الثوابت لا تتغير

وفي ظل الحديث عن المفاجآت تبدو بعض الأسماء خارج دائرة الجدل وعلى رأسها محمد صلاح وعمر مرموش فالثنائي يمثل أحد أهم أعمدة المنتخب هجوميًا ومن الصعب تصور أي قائمة للفراعنة خلال المرحلة الحالية من دون وجودهما خاصة مع أهمية المباريات المقبلة في بناء الفريق قبل الاستحقاقات القارية.

لكن وجود الثنائي لا يعني أن باقي المراكز الهجومية محسومة إذ يمتلك حسام حسن عددًا كبيرًا من الخيارات التي يمكنها المنافسة على بقية المقاعد.

وهنا ستكون المفاضلة مرتبطة بعوامل عدة من بينها المشاركة مع الأندية والحالة البدنية والقدرة على تنفيذ الأدوار المطلوبة وليس فقط الاسم أو الخبرة الدولية السابقة.

حمزة عبد الكريم.. هل تكون المفاجأة الحقيقية؟

ومن بين الأسماء التي تستحق المتابعة داخل قائمة المنتخب المنتظرة يبرز المهاجم الشاب حمزة عبد الكريم الذي دخل حسابات المنتخب في الفترة الماضية رغم صغر سنه.

وجود اللاعب ضمن قائمة تضم صلاح ومرموش وبقية نجوم الكرة المصرية يعكس رغبة الجهاز الفني في متابعة المواهب التي يمكن أن تمثل مستقبل المنتخب.

ورغم أن المنافسة في مركز المهاجم ليست سهلة فإن استمرار حمزة في الحسابات قد يكون أحد أبرز المؤشرات على توجه الجهاز الفني لمنح الفرصة للعناصر الشابة بالتوازي مع أصحاب الخبرة.

وقد لا تكون المفاجأة في استدعاء لاعب جديد تمامًا وإنما في استمرار منح الثقة للاعب صغير السن إلى جوار نجوم المنتخب الأول.

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