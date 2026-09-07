150 ألف صاروخ.. سقوط أدمن صفحة لبيع الألعاب النارية على الفيس بوك

تمكنت الأجهزة الأمنية بالغربية، من ضبط أحد الأشخاص لقيامه بإدارة صفحة بمواقع التواصل الإجتماعى للترويج لبيع الألعاب النارية بمقابل مادى.

وأكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم تقنية المعلومات بقطاع نظم الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات ، بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن الغربية ، قيام أحد الأشخاص بإدارة صفحة بمواقع التواصل الإجتماعى للترويج لبيع الألعاب النارية.



وبالفحص أمكن تحديد وضبط القائم على إدارة الصفحة المشار إليها (مقيم بدائرة مركز شرطة طنطا بالغربية ) ، وضبط بحوزته (أكثر من 150 قطعة ألعاب نارية مختلفة الأحجام والأنواع – هاتف محمول "بفحصه تبين إحتوائه على دلائل تؤكد نشاطه الإجرامى")، وبمواجهته أقر بإرتكابه الواقعة على النحو المشار إليه، وحيازته للمضبوطات بقصد تحقيق أرباح مالية.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.