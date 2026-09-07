أوهمهم بارتكاب أفعال منافية للآداب.. القبض على شخص انتحل صفة فتاة للنصب على مواطنين

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى تضررت خلاله إحدى السيدات من قيام أحد الأشخاص بإنتحال صفتها من خلال إنشائه لحساب وهمى بإسمها عبر أحد التطبيقات ومراسلة عدد من الأشخاص والإستيلاء منهم على مبالغ مالية عبر رقم هاتف "محدد" مقابل أعمال منافية للآداب بالجيزة .



بالفحص تبين عدم ورود بلاغات فى هذا الشأن، وأمكن تحديد وضبط القائم على إدارة الحساب الوهمى (يعمل فى مجال التسويق الإلكترونى - مقيم بدائرة قسم شرطة المنيرة الغربية بالجيزة) وبحوزته (هاتف محمول "بفحصه تبين إحتوائه على التطبيق المُشار إليه ومسجل به الحساب الوهمى") .

وبمواجهته إعترف بإرتكاب الواقعة على النحو المُشار إليه ، وتحصله على صور المذكورة وبياناتها من صفحتها بمواقع التواصل الإجتماعى .



تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

