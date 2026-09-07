خلال يوم واحد.. المرور يضبط 110 ألف مخالفة

واصلت وزارة الداخلية حملاتها المرورية بكافة الطرق والمحـاور على مستوى الجمهورية.

وتتمكن خلال 24 ساعة من ضبط (110015) مخالفة مرورية متنوعة أبرزها :(السير بدون تراخيص - تجاوز السرعة المقررة- موقف عشوائى - التحدث فى الهاتف المحمول أثناء القيادة– مخالفة شروط التراخيص).. وفحص عدد (1233) سائقا تبين إيجابية عدد (48) حالة تعاطى مواد مخدرة منهم .



كما تواصل حملاتها المرورية والإنضباطية بمناطق الأعمال بالطريق الدائرى الإقليمى، وتتمكن خلال 24 ساعة من ضبط (474) مخالفة مرورية متنوعة (تحميل ركاب – شروط التراخيص - أمن ومتانة) ، وكذا فحص عدد (151) سائقا تبين إيجابية (5) حالات لتعاطيهم المواد المخدرة، وضبط عدد (6) محكوم عليهم بإجمالى (9) أحكام .



تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

