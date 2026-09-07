من مدينة نصر للعاصمة الجديدة| تفاصيل تشغيل المونوريل خلال الدراسة.. وحقيقية الاشتراكات

​أعلنت وزارة النقل، ضوابط الحصول على خدمات التذاكر والركوب بمشروع مونوريل شرق النيل، تزامناً مع رفع درجة الاستعداد بكافة مرافق النقل الجماعي للعام الدراسي الجديد.

الاشتراكات ومنافذ التذاكر

​طبيعة الاشتراكات: لا توجد اشتراكات خاصة بالطلاب أو اشتراكات شخصية متاحة حالياً على خطوط مونوريل شرق النيل.

​منافذ التذاكر: تتوفر شبابيك صرف التذاكر بجميع محطات المرحلتين الأولى والثانية لخدمة الركاب على مدار ساعات التشغيل اليومية.

​محطات المونوريل المشمولة بالخدمة (22 محطة):

(إستاد القاهرة - هشام بركات - جامعة الأزهر - الحي السابع - المشير أحمد إسماعيل - جيهان السادات - المشير طنطاوي - وان ناينتي - المستشفى الجوي - النرجس - المستثمرين - محطة اللوتس - جولدن سكوير - بيت الوطن - مسجد الفتاح العليم - الحي R1 - الحي R2 - حي المال والأعمال - مدينة الفنون والثقافة - الحي الحكومي - مسجد مصر - مدينة العدالة).

استعدادات لبدء العام الدراسي الجديد

وكانت أصدرت وزارة النقل بياناً إعلامياً ، أشارت فيه إِلى أن المهندس كامل الوزير وزير النقل، أصدر تعليمات مشددة لقيادات كل من الهيئة القومية لسكك حديد مصر والهيئة القومية للأنفاق برفع درجة الاستعداد بجميع خطوط شبكة السكك الحديدية وخطوط المترو الثلاثة والقطار الكهربائي الخفيف LRT ومونوريل شرق النيل استعداداً لبدء العام الدراسي الجديد، واتخاذ كافة الإجراءات والآليات التي تهدف إلى توفير خدمة مميزة لجمهور الركاب.

وأشار البيان، إلى أن وزير النقل، شدد على قيادات هيئة السكك الحديدية بضرورة انتظام جداول التشغيل على جميع الخطوط والمحافظة على نظافة المحطات والقطارات والتنسيق مع شرطة النقل والمواصلات لتأمين خطوط ومحطات وقطارات السكك الحديدية على مستوى الجمهورية وعدم خروج أي قطار من الورش إلا بعد التأكد التام من الحالة الفنية له وانتشار كافة القيادات بمواقع التشغيل وإجراء وتشكيل لجان مفاجئة لمتابعة مستوى الخدمة على كافة خطوط السكك الحديدية.

رفع درجة الاستعداد القصوى

بالإضافة إلى إعلام الركاب عبر الإذاعة الداخلية للمحطات التي تتمتع بهذه الخدمة بمواعيد القطارات وتعليمات السلامة الخاصة بركوب القطارات وكذلك الإعلان المستمر عن اماكن اشتراكات الطلبة بالمحطات وعن وسائل الدفع المتنوعة للحصول على تذاكر القطارات تسهيلا على الطلاب بالإضافة إلى التشغيل المرن وذلك بضم عربات علاوة على القطارات المجدولة أوقات الذروة

كما وجه وزير النقل برفع درجة الاستعداد القصوى بشبكة خطوط المترو الثلاثة والقطار الكهربائي الخفيف(LRT) ومونوريل شرق النيل واتخاذ كافة الإجراءات والآليات التي تهدف إلى توفير خدمة مميزة لركاب المرافق الثلاثة.

انتظام جداول التشغيل

وكذلك انتظام جداول التشغيل بهذه الوسائل والدفع بعدد من القطارات الإضافية الفارغة من الركاب لامتصاص أي زحام قد يحدث أوقات الذروة الصباحية والمسائية تسهيلاً وتيسيراً على الركاب ، والاستعداد بجميع فرق الطوارئ المنتشرة بالمحطات لمواجهة أي أعطال مفاجئة قد تحدث وإزالتها على الفور، مع التأكيد على التنسيق والتعاون الكامل مع رجال شرطة النقل والمواصلات على مدار ساعات التشغيل.