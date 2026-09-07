قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الخارجية الفلسطينية تحذر من مخطط E1 لعزل القدس وفصل شمال الضفة الغربية
٪37,4 ارتفاعا في قيمة الصادرات خلال شهر يونيه 2026
إجراء 5 قرعات علنية لتسكين مواطنين تم توفيق أوضاعهم بالأراضي في العبور الجديدة.. غدا
مفتي الجمهورية يصل جدة للمشاركة في ندوة دولية حول العنف ضد المرأة
بعد تطويرها بالطراز الياباني .. شاهد مناهج الرياضيات الجديدة لـ2 و3 ابتدائي
انتحل صفة موظف.. القبض على نصاب استولى على أموال عملاء البنوك بالمنيا
من مدينة نصر للعاصمة الجديدة| تفاصيل تشغيل المونوريل خلال الدراسة.. وحقيقية الاشتراكات
محافظ الوادى الجديد تعتمد المرحلة الثالثة لتنسيق التعليم الفني
خلافات الجيرة تنتهى بمشاجرة بالأسلحة البيضاء والألعاب النارية بالسويس
أقل من 51 جنيه.. سعر الدولار في البنوك اليوم الإثنين
لجنة وزارية عربية تبحث مواجهة السياسات الإسرائيلية في القدس
التعليم العالي: لا يُعتد بتنسيق الشهادات المعادلة دون تسليم الملف لمكتب التنسيق
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

خدمات

من مدينة نصر للعاصمة الجديدة| تفاصيل تشغيل المونوريل خلال الدراسة.. وحقيقية الاشتراكات

مونوريل شرق النيل
مونوريل شرق النيل
قسم الخدمات

​أعلنت وزارة النقل، ضوابط الحصول على خدمات التذاكر والركوب بمشروع مونوريل شرق النيل، تزامناً مع رفع درجة الاستعداد بكافة مرافق النقل الجماعي للعام الدراسي الجديد.

الاشتراكات ومنافذ التذاكر 

طبيعة الاشتراكات: لا توجد اشتراكات خاصة بالطلاب أو اشتراكات شخصية متاحة حالياً على خطوط مونوريل شرق النيل.

المواعيد الجديدة لتشغيل مونوريل شرق النيل

منافذ التذاكر: تتوفر شبابيك صرف التذاكر بجميع محطات المرحلتين الأولى والثانية لخدمة الركاب على مدار ساعات التشغيل اليومية.

​محطات المونوريل المشمولة بالخدمة (22 محطة):

(إستاد القاهرة - هشام بركات - جامعة الأزهر - الحي السابع - المشير أحمد إسماعيل - جيهان السادات - المشير طنطاوي - وان ناينتي - المستشفى الجوي - النرجس - المستثمرين - محطة اللوتس - جولدن سكوير - بيت الوطن - مسجد الفتاح العليم - الحي R1 - الحي R2 - حي المال والأعمال - مدينة الفنون والثقافة - الحي الحكومي - مسجد مصر - مدينة العدالة).

مونوريل شرق النيل

استعدادات لبدء العام  الدراسي الجديد

وكانت أصدرت وزارة النقل بياناً إعلامياً ، أشارت فيه إِلى أن المهندس كامل الوزير وزير  النقل، أصدر تعليمات مشددة لقيادات كل من  الهيئة القومية لسكك حديد مصر والهيئة القومية للأنفاق برفع درجة الاستعداد  بجميع خطوط شبكة السكك الحديدية وخطوط المترو الثلاثة والقطار الكهربائي الخفيف LRT ومونوريل شرق النيل استعداداً  لبدء العام الدراسي الجديد، واتخاذ كافة الإجراءات والآليات التي تهدف إلى توفير خدمة مميزة لجمهور الركاب.

مونوريل العاصمة الإدارية

وأشار البيان، إلى أن وزير النقل، شدد على قيادات هيئة السكك الحديدية بضرورة انتظام جداول التشغيل على جميع الخطوط والمحافظة على نظافة المحطات والقطارات والتنسيق مع شرطة النقل والمواصلات لتأمين خطوط ومحطات وقطارات السكك الحديدية على مستوى الجمهورية وعدم خروج أي قطار من الورش إلا بعد التأكد التام من الحالة الفنية له وانتشار كافة القيادات بمواقع التشغيل وإجراء وتشكيل لجان مفاجئة لمتابعة مستوى الخدمة على كافة خطوط السكك الحديدية.

تحويلات مرورية أمام محطة مونوريل جامعة مصر .. تعرف على البدائل

رفع درجة الاستعداد القصوى

بالإضافة إلى إعلام الركاب عبر الإذاعة الداخلية للمحطات التي تتمتع بهذه الخدمة بمواعيد القطارات وتعليمات السلامة الخاصة بركوب القطارات وكذلك الإعلان المستمر عن اماكن اشتراكات الطلبة بالمحطات وعن وسائل الدفع المتنوعة للحصول على تذاكر القطارات تسهيلا على الطلاب بالإضافة إلى التشغيل المرن وذلك بضم عربات علاوة على القطارات المجدولة أوقات الذروة

كما وجه وزير النقل برفع درجة الاستعداد القصوى بشبكة خطوط المترو الثلاثة والقطار الكهربائي الخفيف(LRT) ومونوريل شرق النيل واتخاذ كافة الإجراءات والآليات التي تهدف إلى توفير خدمة مميزة لركاب المرافق الثلاثة.

المونوريل

انتظام جداول التشغيل

وكذلك انتظام جداول التشغيل بهذه الوسائل والدفع بعدد من القطارات الإضافية الفارغة من الركاب لامتصاص أي زحام قد يحدث أوقات الذروة الصباحية والمسائية تسهيلاً وتيسيراً على الركاب ، والاستعداد بجميع فرق الطوارئ المنتشرة بالمحطات لمواجهة أي أعطال مفاجئة قد تحدث وإزالتها على الفور، مع التأكيد على التنسيق والتعاون الكامل مع رجال شرطة النقل والمواصلات على مدار ساعات التشغيل.

مونوريل شرق النيل وزارة النقل تشغيل المونوريل مواعيد المونوريل محطة المونوريل

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أسعار الطماطم

هتوصل لـ 40 جنيها.. أسباب ارتفاع أسعار الطماطم بالأسواق | وهذا موعد الانخفاض

الذهب

عيار 21 نزل 300 جنيه.. سعر الذهب اليوم الاثنين 7 سبتمبر 2026

أرشيفية

كوريا الشمالية تفاجئ العالم.. كيم كونج أون يعلن خطوة نووية جديدة

اكسترا نيوز

ربع دخل الأسرة.. المواطن هيدفع إيجار شهري كام للوحدة في سكن لكل المصريين؟

اكسترا نيوز

انتهاء 85% من المرحلة الأولى.. موعد تشغيل القطار الكهربائي السريع وعدد المحطات

شاب ينهار بالبكاء بعد وفاة والده في روسيا.. ويناشد المسؤولين لإعادة جثمانه إلى مصر

شاب ينهار بالبكاء بعد وفاة والده في روسيا.. ويناشد المسؤولين إعادة جثمانه إلى مصر

إمام عاشور

مفاجأة.. إمام عاشور المستثنى الوحيد من نظام عقود الأهلي

بيزيرا

موافق على رحيله بشرط.. تطورات أزمة بيزيرا مع الزمالك

ترشيحاتنا

خليفة السويدي

عرض بالملايين لم يغير قرارهم.. لماذا يرفض ملاك الإبل بيع مطاياهم؟

ظاهرة النينيو تقترب من ذروة جديدة.. ماذا يحدث لطقس العالم وهل تتأثر مصر؟

ظاهرة النينيو تقترب من ذروة جديدة.. ماذا يحدث لطقس العالم وهل تتأثر مصر؟

حمزة عبدالكريم

رقمان وقميصان لـ حمزة عبدالكريم في برشلونة.. ما القصة؟

بالصور

هل الأرز البايت مسرطن والبسمتي مسمم بالزرنيخ؟ طبيب يحسم الجدل

الارز المسرطن
الارز المسرطن
الارز المسرطن

من الأجمل؟.. النجمات يتألقن في تريند الثمانينيات بقصة "الأسد"

من الأجمل؟.. النجمات يتألقن في تريند التمانينيات
من الأجمل؟.. النجمات يتألقن في تريند التمانينيات
من الأجمل؟.. النجمات يتألقن في تريند التمانينيات

وزير الدفاع يلتقي عددا من مقاتلي الجيشين الثاني والثالث الميدانيين لمتابعة منظومة التدريب القتالي

وزير الدفاع يلتقي عددا من مقاتلي الجيشين الثاني والثالث الميدانيين لمتابعة منظومة التدريب القتالي
وزير الدفاع يلتقي عددا من مقاتلي الجيشين الثاني والثالث الميدانيين لمتابعة منظومة التدريب القتالي
وزير الدفاع يلتقي عددا من مقاتلي الجيشين الثاني والثالث الميدانيين لمتابعة منظومة التدريب القتالي

سر الحفاظ على الثوم أبيض وفاتح.. طريقة بسيطة لتخزينه ومنع فساده

سر الحفاظ على الثوم أبيض وفاتح.. طريقة بسيطة لتخزينه ومنع فساده
سر الحفاظ على الثوم أبيض وفاتح.. طريقة بسيطة لتخزينه ومنع فساده
سر الحفاظ على الثوم أبيض وفاتح.. طريقة بسيطة لتخزينه ومنع فساده

فيديو

وزير الدفاع يلتقي عددا من مقاتلي الجيشين الثاني والثالث الميدانيين لمتابعة منظومة التدريب القتالي

وزير الدفاع يلتقي عددا من مقاتلي الجيشين الثاني والثالث الميدانيين لمتابعة منظومة التدريب القتالي

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. هبة جمال

د. هبة جمال تكتب: التسويق الإعلامي داخل الجهاز الإدارى بالدولة

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: بلاغة الهشاشة في قصص شريف عبد المجيد

د. أيمن فرج

د. أيمن فرج يكتب: من وول ستريت إلى القاهرة.. عدوى مباشرة أم إعادة تسعير للمخاطر؟

د. أحمد البدوي سالم - أستاذ العقيدة والفلسفة المساعد في جامعة الأزهر

د. أحمد البدوي سالم يكتب: من التحديات الأُسرية في ظل التحولات الكبرى.. الإلحاد المُوَلَّد بالذكاء الاصطناعي

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: عادي

المزيد