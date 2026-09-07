11 شهيدًا في غارات إسرائيلية على جنوب لبنان| تفاصيل

أفادت وكالة الأنباء اللبنانية الرسمية أن غارات إسرائيلية استهدفت بلدة كفر رمان جنوب لبنان فجر الاثنين، ما أسفر عن استشهاد 11 شخصاً على الأقل، بينهم طفلان ومسعفان، ليرتفع العدد بذلك عن العدد السابق الذي كان عشرة شهداء.

كثفت إسرائيل قصفها لجنوب لبنان في الأيام الأخيرة، رغم اتفاق وقف إطلاق النار الذي تم التوصل إليه في يونيو الماضي، والذي كان يهدف إلى وقف القتال بين الجيش الإسرائيلي وحزب الله.

واسشتهد سبعة أشخاص على الأقل في غارات إسرائيلية يوم الأحد.

طائرات حربية إسرائيلية

وذكرت الوكالة الوطنية للإعلام أن طائرات حربية إسرائيلية قصفت مبنى سكنياً في بلدة كفر رمان جنوب لبنان بعد منتصف الليل بقليل، ما أسفر عن استشهاد تسعة أشخاص، بينهم طفلان، وإصابة خمسة آخرين.

وأضافت الوكالة أن غارة جوية إسرائيلية منفصلة استهدفت سيارة مدنية في البلدة، ما أدى إلى مقتل مسعفين كانا بداخلها.

وجاءت الغارات على البلدة دون إصدار أي تحذير إلكتروني من الجيش الإسرائيلي بالإخلاء.

ولم يرد الجيش الإسرائيلي على الفور على استفسارات الصحفيين الدوليين بشأن الغارات، بما في ذلك ما إذا كان على علم بوجود مسعفين وأطفال في مواقع الغارات، ولماذا لم يصدر أي تحذير بالإخلاء.

وأصدر متحدث باسم الجيش الإسرائيلي تحذيراً منفصلاً بالإخلاء بعد الساعة الثانية صباحاً بقليل بالتوقيت المحلي (23:00 بتوقيت جرينتش يوم الأحد) للمناطق المحيطة بمبنى في بلدة أخرى جنوب لبنان، حيث أعلن الجيش المحتل زاعمًا أنه سيستهدف مواقع تابعة لحزب الله.

وأسفرت الغارات الإسرائيلية على لبنان عن استشهاد أكثر من 4300 شخص منذ أن أطلق حزب الله صواريخ على إسرائيل في 2 مارس، بعد يومين من بدء الغارات الأمريكية والإسرائيلية على إيران، مما أدى إلى شنّ هجوم جوي وبري إسرائيلي.

وشهد وقف إطلاق النار انخفاضاً كبيراً في العنف، لكن القوات الإسرائيلية التي تحتل مساحات واسعة من جنوب لبنان واصلت تدمير القرى في المنطقة الأمنية المعلنة من جانب واحد.

وواصل الجيش الإسرائيلي شنّ غارات داخل المنطقة وشمالها، غالباً دون إصدار تحذيرات بالإخلاء.