قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الخارجية الفلسطينية تحذر من مخطط E1 لعزل القدس وفصل شمال الضفة الغربية
٪37,4 ارتفاعا في قيمة الصادرات خلال شهر يونيه 2026
إجراء 5 قرعات علنية لتسكين مواطنين تم توفيق أوضاعهم بالأراضي في العبور الجديدة.. غدا
مفتي الجمهورية يصل جدة للمشاركة في ندوة دولية حول العنف ضد المرأة
بعد تطويرها بالطراز الياباني .. شاهد مناهج الرياضيات الجديدة لـ2 و3 ابتدائي
انتحل صفة موظف.. القبض على نصاب استولى على أموال عملاء البنوك بالمنيا
من مدينة نصر للعاصمة الجديدة| تفاصيل تشغيل المونوريل خلال الدراسة.. وحقيقية الاشتراكات
محافظ الوادى الجديد تعتمد المرحلة الثالثة لتنسيق التعليم الفني
خلافات الجيرة تنتهى بمشاجرة بالأسلحة البيضاء والألعاب النارية بالسويس
أقل من 51 جنيه.. سعر الدولار في البنوك اليوم الإثنين
لجنة وزارية عربية تبحث مواجهة السياسات الإسرائيلية في القدس
التعليم العالي: لا يُعتد بتنسيق الشهادات المعادلة دون تسليم الملف لمكتب التنسيق
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

11 شهيدًا في غارات إسرائيلية على جنوب لبنان| تفاصيل

غارات إسرائيلية
غارات إسرائيلية
محمد على

أفادت وكالة الأنباء اللبنانية الرسمية أن غارات إسرائيلية استهدفت بلدة كفر رمان جنوب لبنان فجر الاثنين، ما أسفر عن استشهاد 11 شخصاً على الأقل، بينهم طفلان ومسعفان، ليرتفع العدد بذلك عن العدد السابق الذي كان عشرة شهداء.

كثفت إسرائيل قصفها لجنوب لبنان في الأيام الأخيرة، رغم اتفاق وقف إطلاق النار الذي تم التوصل إليه في يونيو الماضي، والذي كان يهدف إلى وقف القتال بين الجيش الإسرائيلي وحزب الله. 

واسشتهد سبعة أشخاص على الأقل في غارات إسرائيلية يوم الأحد.

طائرات حربية إسرائيلية

وذكرت الوكالة الوطنية للإعلام أن طائرات حربية إسرائيلية قصفت مبنى سكنياً في بلدة كفر رمان جنوب لبنان بعد منتصف الليل بقليل، ما أسفر عن استشهاد تسعة أشخاص، بينهم طفلان، وإصابة خمسة آخرين.

 وأضافت الوكالة أن غارة جوية إسرائيلية منفصلة استهدفت سيارة مدنية في البلدة، ما أدى إلى مقتل مسعفين كانا بداخلها.

وجاءت الغارات على البلدة دون إصدار أي تحذير إلكتروني من الجيش الإسرائيلي بالإخلاء. 

ولم يرد الجيش الإسرائيلي على الفور على استفسارات الصحفيين الدوليين بشأن الغارات، بما في ذلك ما إذا كان على علم بوجود مسعفين وأطفال في مواقع الغارات، ولماذا لم يصدر أي تحذير بالإخلاء.

وأصدر متحدث باسم الجيش الإسرائيلي تحذيراً منفصلاً بالإخلاء بعد الساعة الثانية صباحاً بقليل بالتوقيت المحلي (23:00 بتوقيت جرينتش يوم الأحد) للمناطق المحيطة بمبنى في بلدة أخرى جنوب لبنان، حيث أعلن الجيش المحتل زاعمًا أنه سيستهدف مواقع تابعة لحزب الله.

وأسفرت الغارات الإسرائيلية على لبنان عن استشهاد أكثر من 4300 شخص منذ أن أطلق حزب الله صواريخ على إسرائيل في 2 مارس، بعد يومين من بدء الغارات الأمريكية والإسرائيلية على إيران، مما أدى إلى شنّ هجوم جوي وبري إسرائيلي.

وشهد وقف إطلاق النار انخفاضاً كبيراً في العنف، لكن القوات الإسرائيلية التي تحتل مساحات واسعة من جنوب لبنان واصلت تدمير القرى في المنطقة الأمنية المعلنة من جانب واحد. 

وواصل الجيش الإسرائيلي شنّ غارات داخل المنطقة وشمالها، غالباً دون إصدار تحذيرات بالإخلاء.

لبنان إسرائيل غارات إسرائيلية بلدة جنوب لبنانية كفر رمان الجيش الإسرائيلي وحزب الله الغارات الأمريكية والإسرائيلية إيران مساحات واسعة من جنوب لبنان

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أسعار الطماطم

هتوصل لـ 40 جنيها.. أسباب ارتفاع أسعار الطماطم بالأسواق | وهذا موعد الانخفاض

الذهب

عيار 21 نزل 300 جنيه.. سعر الذهب اليوم الاثنين 7 سبتمبر 2026

أرشيفية

كوريا الشمالية تفاجئ العالم.. كيم كونج أون يعلن خطوة نووية جديدة

اكسترا نيوز

ربع دخل الأسرة.. المواطن هيدفع إيجار شهري كام للوحدة في سكن لكل المصريين؟

اكسترا نيوز

انتهاء 85% من المرحلة الأولى.. موعد تشغيل القطار الكهربائي السريع وعدد المحطات

شاب ينهار بالبكاء بعد وفاة والده في روسيا.. ويناشد المسؤولين لإعادة جثمانه إلى مصر

شاب ينهار بالبكاء بعد وفاة والده في روسيا.. ويناشد المسؤولين إعادة جثمانه إلى مصر

إمام عاشور

مفاجأة.. إمام عاشور المستثنى الوحيد من نظام عقود الأهلي

بيزيرا

موافق على رحيله بشرط.. تطورات أزمة بيزيرا مع الزمالك

ترشيحاتنا

التركيز زيادة المناعة

قبل الدراسة.. طرق لزيادة تركيز ومناعة طفلك

طائر المينا الهندي

بيهرب منها ويخاف.. أشياء بسيطة تضايق طائر المينا الهندي وتبعده عن البلكونة

طريقة عمل صدور دجاج محشية بالجبنة والأعشاب ..

طريقة عمل صدور دجاج محشية بالجبنة والأعشاب

بالصور

قبل الدراسة.. طرق لزيادة تركيز ومناعة طفلك

التركيز زيادة المناعة
التركيز زيادة المناعة
التركيز زيادة المناعة

هل الأرز البايت مسرطن والبسمتي مسمم بالزرنيخ؟ طبيب يحسم الجدل

الارز المسرطن
الارز المسرطن
الارز المسرطن

من الأجمل؟.. النجمات يتألقن في تريند الثمانينيات بقصة "الأسد"

من الأجمل؟.. النجمات يتألقن في تريند التمانينيات
من الأجمل؟.. النجمات يتألقن في تريند التمانينيات
من الأجمل؟.. النجمات يتألقن في تريند التمانينيات

وزير الدفاع يلتقي عددا من مقاتلي الجيشين الثاني والثالث الميدانيين لمتابعة منظومة التدريب القتالي

وزير الدفاع يلتقي عددا من مقاتلي الجيشين الثاني والثالث الميدانيين لمتابعة منظومة التدريب القتالي
وزير الدفاع يلتقي عددا من مقاتلي الجيشين الثاني والثالث الميدانيين لمتابعة منظومة التدريب القتالي
وزير الدفاع يلتقي عددا من مقاتلي الجيشين الثاني والثالث الميدانيين لمتابعة منظومة التدريب القتالي

فيديو

وزير الدفاع يلتقي عددا من مقاتلي الجيشين الثاني والثالث الميدانيين لمتابعة منظومة التدريب القتالي

وزير الدفاع يلتقي عددا من مقاتلي الجيشين الثاني والثالث الميدانيين لمتابعة منظومة التدريب القتالي

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. هبة جمال

د. هبة جمال تكتب: التسويق الإعلامي داخل الجهاز الإدارى بالدولة

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: بلاغة الهشاشة في قصص شريف عبد المجيد

د. أيمن فرج

د. أيمن فرج يكتب: من وول ستريت إلى القاهرة.. عدوى مباشرة أم إعادة تسعير للمخاطر؟

د. أحمد البدوي سالم - أستاذ العقيدة والفلسفة المساعد في جامعة الأزهر

د. أحمد البدوي سالم يكتب: من التحديات الأُسرية في ظل التحولات الكبرى.. الإلحاد المُوَلَّد بالذكاء الاصطناعي

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: عادي

المزيد