أسهم شركات التكنولوجيا الآسيوية ترتفع رغم تجدد الهجمات الأمريكية الإيرانية

ارتفعت أسهم شركات التكنولوجيا الآسيوية، اليوم الاثنين، على خلفية تقرير الوظائف الأمريكي القوي إيجابياً للنمو العالمي، رغم أنه قلّل من احتمالات رفع أسعار الفائدة، بينما ارتفع سعر النفط بشكل طفيف بعد أن هاجمت الولايات المتحدة وإيران سفنًا في الخليج.

وأعلنت (طهران) أنها ستفرض منطقة حظر بحري خارج مضيق هرمز في الأيام المقبلة، بعد أن هاجمت القوات الأمريكية ثلاث ناقلات نفط إيرانية، وأطلق الحرس الثوري الإيراني صواريخ باليستية على سفينتين تابعتين للبحرية الأمريكية.

ونتيجة لذلك، ارتفع سعر خام برنت بنسبة 0.7% ليصل إلى 96.97 دولارًا أمريكيًا للبرميل، بعد أن ارتفع بنسبة 8% تقريبًا الأسبوع الماضي، بينما ارتفع سعر الخام الأمريكي بنسبة 0.8% ليصل إلى 92.24 دولارًا أمريكيًا للبرميل.

ويزيد هذا الارتفاع التضخمي من أهمية قراءة رئيسية لأسعار المستهلكين في الولايات المتحدة هذا الأسبوع، وهو سبب رئيسي لتوقعات رفع البنك المركزي الأوروبي لأسعار الفائدة إلى 2.75% يوم الخميس.

وتشير العقود الآجلة أيضاً إلى احتمال بنسبة 75% لرفع آخر إلى 3.0% بحلول ديسمبر.

ومن المرجح أن يُبقي خطر توجيهات متشددة من البنك المركزي الأوروبي بعد رفع سعر الفائدة الأسهم الأوروبية متوترة يوم الاثنين. وانخفضت العقود الآجلة لمؤشر يوروستوكس 50، ومؤشر داكس، ومؤشر فوتسي بنسبة 0.1%.

وفي بورصة وول ستريت، ساهمت عطلة رسمية في الولايات المتحدة في انخفاض حجم التداول، حيث انخفضت العقود الآجلة لمؤشر ستاندرد آند بورز 500 ومؤشر ناسداك انخفاضاً طفيفاً.

ويُركز الاهتمام هذا الأسبوع على تقرير مؤشر أسعار المستهلكين الأمريكي لشهر أغسطس يوم الجمعة، حيث تشير التوقعات المتوسطة إلى ارتفاع بنسبة 0.2% في المؤشر الأساسي، مع احتمال ارتفاع بنسبة 0.3%.

و في آسيا، شهد مؤشر نيكاي الياباني انتعاشاً بنسبة 2.2% بعد خسارة مماثلة الأسبوع الماضي، مدفوعةً بالحماس لأسهم التكنولوجيا، بينما ارتفع المؤشر الكوري الجنوبي بنسبة 3.1%.

وأشار بعض المتداولين إلى توقعات متفائلة للغاية من جولدمان ساكس، تتوقع ارتفاعاً إضافياً بنسبة 75% في مؤشر كوسبي ليصل إلى 12,000 نقطة، وهو توقعٌ قائم منذ فترة طويلة.

وزادت أسهم الشركات الصينية الكبرى بنسبة 0.2%، مع بعض الارتياح إزاء قيادة وزارة المالية الصينية لضخّ رأسمالي مشترك بقيمة 54 مليار دولار أمريكي في شركات التأمين والبنوك المملوكة للدولة.

وصعد مؤشر MSCI الأوسع نطاقاً لأسهم آسيا والمحيط الهادئ خارج اليابان بنسبة 1.1%.

ولا تزال عوائد السندات المرتفعة تُشكّل ضغطاً على تقييمات الأسهم، حيث تقترب عوائد سندات الخزانة لأجل 10 سنوات من أعلى مستوياتها منذ أواخر عام 2023 عند 4.7840%. ومن المرجح أن يؤدي ارتفاع مؤشر أسعار المستهلك إلى اقتراب العوائد من حاجز 5.0% النفسي.

بالنسبة لبنك الاحتياطي الفيدرالي، أدى تقرير الوظائف المتفائل الصادر الأسبوع الماضي إلى توقعات الأسواق باحتمالية 58% لرفع أسعار الفائدة خلال اجتماعه في 16 سبتمبر، و70% في أكتوبر.

ويتوقع بروس كاسمان، الرئيس العالمي للاقتصاد في بنك جيه بي مورجان ، ارتفاع مؤشر أسعار المستهلكين الأساسي بنسبة 0.21%، وهو ما يعتقد أنه سيكون منخفضًا بما يكفي لإبقاء بنك الاحتياطي الفيدرالي على سياسة عدم رفع أسعار الفائدة، ولو مؤقتًا.

بالمثل، تتوقع الأسواق احتمالية 75% لرفع بنك اليابان أسعار الفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية في اجتماعه في 18 سبتمبر، مع احتمالية 60% لرفعها مرة أخرى بحلول ديسمبر.

وقال كاسمان: "لقد كان صبر البنوك المركزية خلال أزمة الطاقة داعمًا لأسعار الأصول ودورة الائتمان. ومع ذلك، فإن البنوك المركزية تتحرك الآن".

وأضاف: "نتوقع رفعين إضافيين لأسعار الفائدة من قبل البنك المركزي الأوروبي وبنك اليابان قبل نهاية العام". هناك أيضًا دوافع قوية تدعو الاحتياطي الفيدرالي إلى التحرك بشكل أسرع وأكثر حزمًا من توقعاتنا الأساسية لرفع أسعار الفائدة في ديسمبر.

وفي أسواق العملات، لم يشهد مؤشر الدولار سوى ارتفاع طفيف بفضل تقرير الوظائف، حيث أدت المخاوف بشأن تزايد الدين الأمريكي وعدم استقرار السياسات إلى تآكل القوة الشرائية للعملة.

وأثار الرئيس دونالد ترامب ضجة يوم الجمعة الماضي عندما نشر تحذيرًا بأنه سيوقف التجارة الدولية مع الدول التي تحقق فائضًا تجاريًا مع الولايات المتحدة إذا لم يخفض بنك الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة كما يريد.

استقر مؤشر الدولار عند 99.135، وهو ليس بعيدًا عن أدنى مستوياته الأخيرة عند 98.558، وحافظ اليورو على استقراره عند 1.1610 دولار أمريكي، قريبًا من أعلى مستوى له في أغسطس عند 1.1711 دولار أمريكي.

وانخفض الدولار قليلاً مقابل الين الياباني إلى 156.11 ين، ولا يزال يهدد مستوى الدعم الرئيسي عند 155.00 بعد أن خسر 2.4% الأسبوع الماضي مع ارتفاع الين على خلفية تكهنات بتشديد السياسة النقدية من قبل بنك اليابان.

وفي أسواق السلع، تراجع الذهب بنسبة 0.5% إلى 4406 دولارات أمريكية للأونصة، بعد أن وجد دعماً عند 4282 دولاراً أمريكياً الأسبوع الماضي.